Anunț istoric al premierului Irlandei. Țara analizează pentru prima dată posibilitatea unei uniri cu Irlanda de Nord

Posibilitatea unei uniri

Micheal Martin a declarat pentru Irish Times că noul organism va avea sarcina de a analiza modelele și provocările pentru diferite rezultate potențiale, inclusiv rămânerea Irlandei de Nord ca parte a Marii Britanii sau menținerea entității sale descentralizate, dar ca parte a unei Irlande unite.

Potrivit Reuters, premierul irlandez a dezvoltat idee menționată pentru prima dată într-un discurs susținut săptămâna aceasta.

În acel discurs, a spus că este necesară o nouă abordare pentru a răspunde cu atenție nevoii unei „baze de cunoștințe independente și detașate, pe care să se poată purta o discuție credibilă despre viitorul constituțional”.

„Ceea ce m-a îngrijorat în legătură cu această inițiativă pentru organizarea unui referendum, de la Brexit încoace, este faptul că este partizană, este o abordare unilaterală de susținere”, a declarat Martin pentru Irish Times.

„O abordare care caută cu adevărat să audă toate vocile”

„Este un fel de a promova ideea că acest lucru ar fi ușor, că este inevitabil și că a venit momentul nostru. Și este aproape ca și cum aceasta ar fi o victorie pentru naționalism, spre deosebire de o abordare care caută cu adevărat să audă toate vocile”, a adăugat premierul.

Potrivit Acordului de la Belfast din 1998, guvernul britanic este obligat să convoace un referendum privind unitatea irlandeză, dacă pare probabil ca majoritatea alegătorilor nord-irlandezi să îl susțină.

Deși sondajele de opinie arată în mod constant o majoritate în favoarea rămânerii în Regatul Unit, decalajul s-a redus de când acesta a votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană, iar partidele naționaliste irlandeze și-au intensificat apelurile pentru un referendum.

Propunerea lui Martin, ai cărei primi pași a spus că îi va prezenta cabinetului înainte de sfârșitul anului, este cea mai recentă mișcare graduală a partidelor guvernamentale dominante de la sud de graniță pentru a analiza cum ar putea arăta o Irlandă unită, potrivit sursei citate.

Partenerul său guvernamental, Fine Gael, va publica ceea ce a descris ca un plan pentru o insulă unificată la conferința sa anuală de săptămâna viitoare.