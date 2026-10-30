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Anunț istoric al premierului Irlandei. Țara analizează pentru prima dată posibilitatea unei uniri cu Irlanda de Nord

Premierul irlandez Micheal Martin a anunțat vineri înființarea unui organism guvernamental, care va întreprinde, pentru prima dată, cercetări și pregătiri pentru posibilitatea unei viitoare uniri cu Irlanda de Nord.
Anunț istoric al premierului Irlandei. Țara analizează pentru prima dată posibilitatea unei uniri cu Irlanda de Nord
Ioana Târziu
30 oct. 2026, 13:47, Știri externe
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Posibilitatea unei uniri

Micheal Martin a declarat pentru Irish Times că noul organism va avea sarcina de a analiza modelele și provocările pentru diferite rezultate potențiale, inclusiv rămânerea Irlandei de Nord ca parte a Marii Britanii sau menținerea entității sale descentralizate, dar ca parte a unei Irlande unite.

Potrivit Reuters, premierul irlandez a dezvoltat idee menționată pentru prima dată într-un discurs susținut săptămâna aceasta.

În acel discurs, a spus că este necesară o nouă abordare pentru a răspunde cu atenție nevoii unei „baze de cunoștințe independente și detașate, pe care să se poată purta o discuție credibilă despre viitorul constituțional”.

„Ceea ce m-a îngrijorat în legătură cu această inițiativă pentru organizarea unui referendum, de la Brexit încoace, este faptul că este partizană, este o abordare unilaterală de susținere”, a declarat Martin pentru Irish Times.

„O abordare care caută cu adevărat să audă toate vocile”

„Este un fel de a promova ideea că acest lucru ar fi ușor, că este inevitabil și că a venit momentul nostru. Și este aproape ca și cum aceasta ar fi o victorie pentru naționalism, spre deosebire de o abordare care caută cu adevărat să audă toate vocile”, a adăugat premierul.

Potrivit Acordului de la Belfast din 1998, guvernul britanic este obligat să convoace un referendum privind unitatea irlandeză, dacă pare probabil ca majoritatea alegătorilor nord-irlandezi să îl susțină.

Deși sondajele de opinie arată în mod constant o majoritate în favoarea rămânerii în Regatul Unit, decalajul s-a redus de când acesta a votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană, iar partidele naționaliste irlandeze și-au intensificat apelurile pentru un referendum.

Propunerea lui Martin, ai cărei primi pași a spus că îi va prezenta cabinetului înainte de sfârșitul anului, este cea mai recentă mișcare graduală a partidelor guvernamentale dominante de la sud de graniță pentru a analiza cum ar putea arăta o Irlandă unită, potrivit sursei citate.

Partenerul său guvernamental, Fine Gael, va publica ceea ce a descris ca un plan pentru o insulă unificată la conferința sa anuală de săptămâna viitoare.

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