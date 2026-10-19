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Amenințare cu „dispozitiv exploziv” în mai multe școli din Irlanda de Nord. Aproximativ 160 de centre de învățământ au fost vizate

Aproximativ 160 de școli din Irlanda de Nord au fost evacuate luni, în urma unei amenințări cu un „dispozitiv exploziv”. Poliția a deschis o anchetă cu privire la incident.
Amenințare cu „dispozitiv exploziv” în mai multe școli din Irlanda de Nord. Aproximativ 160 de centre de învățământ au fost vizate
Sursă foto: Pexels
Ioana Târziu
19 oct. 2026, 13:35, Știri externe
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Nu mai puțin de 160 de școli din Irlanda de Nord au primit luni dimineață un e-mail conținând o amenințare cu un „dispozitiv exploziv”.

Amenințarea a dus la evacuarea instituțiilor de învățământ, potrivit Mirror.

Școala generală de la Royal Belfast Academical Institution a evacuat elevii printr-un exercițiu de incendiu înainte ca poliția să anunțe că reluarea cursurilor este posibilă.

„Poliția a primit astăzi, luni, 19 octombrie, rapoarte despre un e-mail trimis mai multor școli din Irlanda de Nord. În urma acestui e-mail, poliția desfășoară anchete urgente și colaborează cu școlile în cauză. O actualizare va fi furnizată în timp util”, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de Poliție din Irlanda de Nord (PSNI).

Consilierul DUP din Lisburn North, Jonathan Craig, a spus despre amenințările cu bombă că „sunt false”, potrivit sursei citate.

Într-un mesaj către părinți, școala a adăugat că instituția „funcționează normal și nu este necesară nicio acțiune din partea părinților sau a tutorilor în acest moment”.

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