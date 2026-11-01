Șase turiști indieni, blocați de ninsorile abundente în Himalaya, lângă cel mai adânc lac din Nepal

Cei șase turiști sunt blocați în zona Danigad, din districtul Dolpa, în nord-vestul îndepărtat al Nepalului. Autoritățile au localizat locul în care se află grupul și pregătesc intervenția.

„Am localizat zona în care sunt blocați, iar un elicopter al armatei sosește pentru a-i salva. Sperăm să îi recuperăm în curând”, a declarat Junu Dhakal, oficial al administrației districtuale, pentru agenția PTI, citată de The Independent.

Potrivit acesteia, turiștii nu pot fi considerați dispăruți, întrucât autoritățile au identificat zona în care se află. Telefoanele mobile nu funcționează în regiune, însă oficialii păstrează legătura cu militarii nepalezi aflați în parcul național.

Turiștii au ignorat interdicția de acces în zonă

Autoritățile interziseseră accesul turiștilor în Upper Dolpa începând cu 29 octombrie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Cu toate acestea, grupul a continuat deplasarea, în ciuda restricțiilor și a avertismentelor primite din partea forțelor de securitate și a ghidului nepalez.

Pe măsură ce ninsoarea s-a intensificat, turiștii și-au părăsit ghidul și au continuat drumul spre lac. Acesta a contactat sâmbătă seara administrația districtuală și a anunțat că grupul ar putea fi blocat.

Costurile operațiunii de salvare vor fi acoperite din Fondul nepalez pentru gestionarea dezastrelor.

Ninsori persistente în regiune

În districtul Dolpa ninge de mai multe zile, iar stratul de zăpadă a afectat viața comunităților din zonele aflate la altitudine mare și a crescut riscurile pentru turiști.

Departamentul meteorologic din Nepal avertizase că ploile și ninsorile vor afecta regiunile înalte din Himalaya, începând de joi seara. Fenomenele au fost asociate unui sistem meteorologic legat de ciclonul Arnab, care a ajuns pe coasta statului indian Andhra Pradesh miercuri.

Autoritatea națională pentru gestionarea dezastrelor a instituit un nivel ridicat de alertă în perioada 29-31 octombrie.

Astfel de situații au mai fost înregistrate în Nepal. În octombrie anul trecut, ninsorile provocate de un alt ciclon au blocat aproximativ 1.500 de turiști pe traseele montane din districtul Manang, dintre care peste 200 erau străini. Armata și poliția au intervenit atunci pentru a-i conduce în siguranță.