Mexicul „prinde viață” de Ziua Morților / O paradă, inventată pentru un film din seria James Bond, „integrată” în celebrări

Festivitățile încep în octombrie și culminează pe 1 și 2 noiembrie, când se crede că sufletele celor dragi care au trecut în neființă se întorc temporar pe pământ pentru a se reîntâlni cu familiile lor, potrivit Associated Press.

Nimeni nu știe când a avut loc prima sărbătoare, dar aceasta își are rădăcinile în credințele legate de agricultură din epoca prehispanică a Mexicului. Tradițiile catolice au fost încorporate în sărbătoare după cucerirea spaniolă din 1521.

Astăzi, sărbătorile sunt marcate de parade grandioase care se desfășoară de-a lungul bulevardului principal al orașului Mexico. Străzile, magazinele și piețele sunt împodobite cu flori portocalii de gălbenele mexicane, sau cempasuchil, despre care se crede că luminează calea morților înapoi pe pământ cu culorile lor strălucitoare. Tradiționalul „pan de muerto”, sau pâinea morților, umple vitrinele brutăriilor.

Familiile decorează altare dedicate celor dragi în casele lor, așezând dulciuri, mâncare și mezcal – o băutură spirtoasă obținută prin distilare – ca ofrande lângă fotografiile celor dragi.

O noapte care mexicanii îi vizitează pe cei dragi