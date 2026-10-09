Două cutremure puternice, de 7,7 și 6,6, în Panama | Clădiri avariate și alertă de tsunami pentru mai multe țări | Au fost raportate 45 de replici, unele – peste 5 grade

UPDATE 1:40 Un al doilea cutremur, de 6.6, a lovit Panama

Primul seism, cu magnitudinea de 7,7, a avut epicentrul la aproximativ 10 kilometri sud-vest de localitatea Pitaloza Arriba, din provincia Herrera, la o adâncime de circa 10 kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS). Cutremurul a fost resimțit inclusiv în țara vecină, Columbia.

USGS a estimat inițial magnitudinea seismului la 8,0, apoi a revizuit valoarea la 7,6 și, ulterior, la 7,7.

În capitala Panama City, numeroși locuitori au ieșit din clădiri și au așteptat informații despre amploarea dezastrului. Rosendo Domínguez, un bărbat de 60 de ani originar din provincia Herrera, a declarat pentru Associated Press că seismul a fost foarte puternic și a răsturnat obiecte în bucătăria sa.

„Suntem bine, dar ne este foarte frică. Toată lumea este afară, speriată”, a spus acesta.

Clădiri avariate și fisuri pe drumuri

Cele mai mari pagube s-au concentrat în provinciile centrale Veraguas, Herrera și Los Santos, potrivit lui Omar Smith, reprezentant al Serviciului Național de Protecție Civilă din Panama.

În orașul Penonomé, aflat la aproximativ 150 de kilometri de capitală, o persoană a fost rănită de resturi desprinse dintr-o clădire parțial prăbușită. Catedrala din piața principală a suferit o prăbușire parțială și a prezentat fisuri. Au fost raportate, de asemenea, pagube la clădirea guvernatorului și la hotelul Dos Continentes.

Presa locală a relatat și despre prăbușirea bisericii San Atanasio, un lăcaș catolic în stil colonial din provincia Los Santos, inclus în patrimoniul istoric național din 1938. În provincia Veraguas, fisuri mari au apărut pe mai multe drumuri.

Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu raportaseră decese.

Președintele Panama, José Raúl Mulino, a făcut apel la calm și a avertizat populația să nu amplifice panica și dezordinea.

Aeroportul și Canalul Panama, afectate de verificări

Aeroportul Internațional Tocumen din capitală și-a suspendat temporar activitatea după primul cutremur, dar a anunțat că își reia operațiunile în cursul zilei de vineri.

În schimb, traficul prin Canalul Panama a continuat în condiții normale.

Autoritatea Canalului a precizat că siguranța angajaților, a navelor și a echipajelor reprezintă prioritatea sa și că echipe specializate verifică infrastructura pentru a identifica eventualele avarii.

Peste 45 de replici au fost înregistrate de seismologii Universității din Panama. Unele au avut magnitudini de 5,8, 5,5 și 5,2, iar multe dintre celelalte au fost prea slabe pentru a fi resimțite de populație.

Avertizările de tsunami au fost ridicate

După cutremure, autoritățile au emis avertizări de tsunami pentru coastele din Panama, Columbia, Ecuador, Nicaragua și Guatemala. El Salvador și Chile au emis, de asemenea, alerte pentru Insula Paștelui.

Toate aceste avertizări au fost ulterior ridicate.

Néstor Luque, directorul Institutului de Geosciențe al Universității din Panama, a declarat că în apropierea insulei Cañas și pe coasta sudică a provinciei Los Santos erau așteptate valuri cu înălțimi de unu până la trei metri. Apa mării ajunsese deja în apropierea unor locuințe de pe insula Cañas, potrivit acestuia.

Panama se află pe Inelul de Foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică intensă, unde interacțiunea mai multor plăci tectonice provoacă frecvent cutremure.

Columbia și Ecuadorul și-au exprimat solidaritatea cu populația din Panama și au oferit sprijin. Ambasada Statelor Unite a anunțat că urmărește îndeaproape situația și verifică starea cetățenilor americani aflați în țară.

Știrea inițială

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit Panama, a avariat clădiri și a determinat autoritățile să emită o alertă de tsunami pentru mai multe țări din regiune, printre care Columbia, Costa Rica, Chile și Mexic.

Până în acest moment, amploarea pagubelor și eventualul bilanț al victimelor nu sunt cunoscute.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), aproximativ 4,6 milioane de oameni au resimțit seisme de intensitate moderată până la puternică.

Instituția a avertizat că efectele cutremurului ar putea fi extinse.

Mai multe replici de mică adâncime

Seismul s-a produs, vineri, cu puțin înainte de ora locală – Ciudad de Panamá -15:00 (ora României 23:00). Epicentrul a fost localizat la aproximativ 10 kilometri de localitatea Pitaloza Arriba, în zona central-sudică a statului Panama.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de numai 12 kilometri.

Seismele de mică adâncime pot provoca pagube mai mari la suprafață, deoarece undele seismice ajung mai repede la clădiri și la infrastructură.

La scurt timp după seismul principal, au urmat mai multe replici de mică adâncime.

Imagini cu clădiri prăbușite

Imagini distribuite pe rețelele sociale par să arate clădiri prăbușite în localitățile Penonomé și Soná. Materialele video nu au fost însă verificate independent de BBC, astfel că amploarea distrugerilor din aceste zone rămâne incertă.

Cutremurul a provocat panică și în capitala Panama City, aflată la aproximativ 200 de kilometri de epicentru. Potrivit agenției de presă AFP, numeroase persoane au fost evacuate din clădiri.

Alertă de tsunami în regiune

Sistemul de avertizare pentru tsunami al Statelor Unite a semnalat posibilitatea producerii unor tsunamiuri care ar putea afecta coastele Columbiei, Costa Ricăi, statului Chile și Mexicului.

Autoritățile urmăresc evoluția situației, în timp ce amploarea efectelor cutremurului nu este încă pe deplin cunoscută.

Deocamdată, nu există informații confirmate despre numărul eventualelor victime sau despre valoarea pagubelor materiale.