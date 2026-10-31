Ambasada SUA avertizează asupra unei amenințări cu victime în masă la un muzeu din Moscova

Avertismentul a fost publicat sâmbătă de Ambasada SUA la Moscova, care a precizat că amenințarea vizează Muzeul-Rezervație Țarițîno, situat pe strada Dolskaya nr. 1 din capitala rusă, și că aceasta ar urma să se materializeze chiar pe 31 octombrie.

„Ambasada SUA la Moscova are cunoștință despre o amenințare credibilă privind un incident cu victime în masă, ASTĂZI, 31 octombrie, la Muzeul-Rezervație Țarițîno din Moscova”, a transmis misiunea diplomatică americană, citată de Anadolu.

Potrivit ambasadei, guvernul Statelor Unite se coordonează cu autoritățile ruse pentru a răspunde amenințării.

Rușii, sfătuiți să evite muzeul

Totodată, cetățenii au fost sfătuiți să evite muzeul, să rămână vigilenți și să se ferească de zonele aglomerate.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a confirmat pentru agenția de presă de stat TASS că a primit informații din partea partenerilor americani referitoare la pregătirea unui posibil „atac terorist” la Moscova.

Reprezentanții serviciului rus au precizat că sunt luate măsurile corespunzătoare în urma informațiilor primite.