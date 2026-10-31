Ambasada SUA avertizează asupra unei amenințări cu victime în masă la un muzeu din Moscova

Avertismentul a fost publicat sâmbătă de Ambasada SUA la Moscova, care a precizat că amenințarea vizează Muzeul-Rezervație Țarițîno, situat pe strada Dolskaya nr. 1 din capitala rusă, și că aceasta ar urma să se materializeze chiar pe 31 octombrie.
„Ambasada SUA la Moscova are cunoștință despre o amenințare credibilă privind un incident cu victime în masă, ASTĂZI, 31 octombrie, la Muzeul-Rezervație Țarițîno din Moscova”, a transmis misiunea diplomatică americană, citată de Anadolu.
Potrivit ambasadei, guvernul Statelor Unite se coordonează cu autoritățile ruse pentru a răspunde amenințării.
Totodată, cetățenii au fost sfătuiți să evite muzeul, să rămână vigilenți și să se ferească de zonele aglomerate.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a confirmat pentru agenția de presă de stat TASS că a primit informații din partea partenerilor americani referitoare la pregătirea unui posibil „atac terorist” la Moscova.
Reprezentanții serviciului rus au precizat că sunt luate măsurile corespunzătoare în urma informațiilor primite.
Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow
The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response.
Actions to take:
Avoid the Tsaritsyno Museum Reserve location TODAY, October 31, 2026. Avoid the area, stay alert, and avoid crowds.
Be aware of your surroundings.
Review your personal security plan.
Keep your cellphone charged in case of emergency.
Carry proper identification.
Monitor local media for any further information
Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) to receive health and security updates.
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U.S. Embassy Moscow, Russia
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— Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) October 31, 2026