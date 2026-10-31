Franța: 15.000 de protestatari și 27 de arestări în timpul manifestațiilor de sâmbătă

Ministerul de Interne a descris situația la nivel național ca fiind „în general calmă, fără incidente notabile”, a relatat postul de televiziune BFMTV, o situație diferită față de protestele din zilele de sâmbătă anterioare.

Cifrele au fost mai mici decât cele înregistrate în zilele de mobilizare precedente: 37.000 de participanți în 108 acțiuni pe 24 octombrie și 67.000 de persoane în 198 de acțiuni pe 17 octombrie, a precizat ministerul, citat de Anadolu.

De asemenea, numărul arestărilor a scăzut semnificativ față de cele 217 înregistrate la aceeași oră pe 24 octombrie.

Franța a traversat sâmbătă a treia zi de proteste și mobilizare socială din ultimele trei săptămâni, în condițiile în care autoritățile au avertizat că ziua prezintă un risc ridicat, pe fondul pregătirilor pentru Halloween, sărbătorit pe 31 octombrie.

Ministerul a transmis că măsurile de securitate au fost adaptate situației și a avertizat că poliția va da dovadă de „cea mai mare fermitate” față de oricine se face vinovat de acte de violență sau distrugeri.