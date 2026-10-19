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Protestele din Franța. Un candidat la prezidențiale cere mobilizarea armatei

Fostul premier și candidatul partidului Renaissance la alegerile prezidențiale, Gabriel Attal, a cerut apelarea temporară la forțele armate pentru a asigura paza clădirilor publice, în urma jafurilor și violențelor izbucnite în Franța în timpul protestelor împotriva costului ridicat al vieții.
Protestele din Franța. Un candidat la prezidențiale cere mobilizarea armatei
Hepta/mediafax Foto
Radu Mocanu
19 oct. 2026, 13:54, Știri externe
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Declarațiile au fost făcute luni, după protestele din weekend, proteste care au generat și violențe precum  incendieri, jafuri și ciocniri cu forțele de ordine. Ministrul Justiției, Gerald Darmanin, a anunțat luni că 2.331 de persoane au fost reținute, după o partipare estimată la 550.000 de cetățeni, notează AFP

Stare de urgență sau armată pe străzi

Pe fondul acestor violențe, politicienii au propus măsuri excepționale. Candidatul republicanilor (LR), Bruno Retailleau, a cerut instituirea stării de urgență. Fără a exclude complet această măsură, Gabriel Attal a susținut că există „o nevoie urgentă de a restabili ordinea” și că forțele armate ar trebui mobilizate. 

Acesta a spus că militarii ar trebuie desfășurați doar cu scopul de a asigura protecția clădirilor publice permițând poliției și jandarmeriei să se concentreze pe intervențiile din teren.

De asemenea, fostul prim-ministru a recunoscut un „eșec” în ceea ce privește anticiparea amplorii evenimentelor de sâmbătă.  

Reacția Guvernului de la Paris

Executivul a respins rapid apelul lui Attal. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Maud Bregeon, a afirmat că o astfel de măsură nu a fost considerată adecvată pentru situația creată. 

„Se poate face atunci când este necesar, dar să nu uităm că misiunile armatei nu sunt misiuni de menținere a ordinii publice. Avem de-a face cu două tipuri de misiuni diferite. Nu a fost adecvat pentru situația așa cum o cunoaștem”, a transmis oficiala. 

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