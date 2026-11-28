Reprezentanții MApN au precizat că materialele respective sunt, de fapt, huse de protecție, folosite pentru a păstra steagurile în condiții bune până la ceremonia de Ziua Națională.

„În imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională de 1 Decembrie apar steagurile de identificare ale unităților militare participante, acoperite cu învelitori de protecție. În mediul online au circulat afirmații că aceste huse ar fi «saci de gunoi». Este FALS”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit ministerului, învelișurile au rolul de a proteja materialul textil din care sunt confecționate steagurile împotriva precipitațiilor, prafului și eventualelor deteriorări pe durata repetițiilor.

„Este o măsură firească, prin care ne asigurăm că, de Ziua Națională a României, steagurile vor fi prezentate publicului în cele mai bune condiții”, au transmis reprezentanții MApN.

Instituția a îndemnat publicul să verifice informațiile înainte de a le distribui.

Peste 2.000 de militari vor participa la parada de 1 Decembrie

Repetițiile generale pentru Parada Militară Națională au loc sâmbătă și luni, în zona Arcului de Triumf din București.

Ceremonia oficială este programată marți, 1 decembrie, de la ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf.

Potrivit MApN, la eveniment vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din structurile de apărare și ordine publică, alături de aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave. De asemenea, peste 300 de militari străini, din 16 țări aliate și partenere, vor lua parte la defilare.