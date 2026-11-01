Atac cu drone la Cernăuți. O persoană a fost rănită, iar o clădire administrativă a fost avariată

Potrivit RBC-Ucraina, care citează declarația șefului administrației militare regionale din Cernăuți, Ruslan Osipenko, orașul a fost vizat de trei drone.

Două dintre acestea au lovit orașul și au avariat o clădire administrativă. Un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost rănit, a primit primul ajutor și a fost transportat la spital.

În zona în care au căzut fragmentele dronelor a izbucnit un incendiu, iar serviciile de urgență au intervenit.

A treia dronă a fost doborâtă de armată în apropierea orașului Cernăuți. În acea zonă nu au fost raportate distrugeri sau victime.

Tot duminică dimineață, mai multe localități din apropierea orașului Liov au fost atacate cu drone. Au fost avariate clădiri de locuit, autovehicule și un depozit.