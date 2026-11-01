Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone la Cernăuți. O persoană a fost rănită, iar o clădire administrativă a fost avariată

Atac cu drone la Cernăuți. O persoană a fost rănită, iar o clădire administrativă a fost avariată

Orașul Cernăuți, aflat în apropierea graniței cu România, a fost atacat duminică cu drone rusești. O persoană a fost rănită, iar o clădire administrativă a fost avariată în urma loviturilor.
Atac cu drone la Cernăuți. O persoană a fost rănită, iar o clădire administrativă a fost avariată
Dronă Shahed. Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
01 nov. 2026, 18:11, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit RBC-Ucraina, care citează declarația șefului administrației militare regionale din Cernăuți, Ruslan Osipenko, orașul a fost vizat de trei drone.

Două dintre acestea au lovit orașul și au avariat o clădire administrativă. Un bărbat în vârstă de 67 de ani a fost rănit, a primit primul ajutor și a fost transportat la spital.

În zona în care au căzut fragmentele dronelor a izbucnit un incendiu, iar serviciile de urgență au intervenit.

A treia dronă a fost doborâtă de armată în apropierea orașului Cernăuți. În acea zonă nu au fost raportate distrugeri sau victime.

Tot duminică dimineață, mai multe localități din apropierea orașului Liov au fost atacate cu drone. Au fost avariate clădiri de locuit, autovehicule și un depozit.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Bulgarii, chemați la urne. Prezența la vot la ora 12:00 se apropia de 10%. Cine sunt Iliana Iotova și Andrey Gyurov, candidații care se bat pentru funcția de președinte al țării
Gandul
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
Cancan
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Prosport
Cum au reușit frații Cristescu să anuleze definitiv PUG-ul Timișoarei. Cele patru vicii de legalitate ale administrației Fritz penalizate de judecători
Libertatea
Pot telefoanele mobile să provoace cancer cerebral? Ce spune oncologul
CSID
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor