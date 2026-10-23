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Dan Neculăescu, după atacul asupra navei comerciale la 13 mile de Constanța: Încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație

O încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație, spune Dan Neculăescu, ministrul de Externe al României, despre atacul produs vineri asupra unei nave comerciale la 13 mile marine de Constanța.
Dan Neculăescu, după atacul asupra navei comerciale la 13 mile de Constanța: Încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație
Sursa foto: Facebook/ Dan Neculăescu
Cosmin Pirv
23 oct. 2026, 13:25, Politic
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„Atacul mortal de astăzi asupra unei nave comerciale, la doar 13 mile marine de Constanța – în urma căruia un marinar și-a pierdut viața, iar alții au fost răniți – reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație”, a scris Dan Neculăescu pe X.

El a transmis condoleanțe familiei victimei.

Potrivit ministrului, operațiunile de salvare ale Păzii de Coastă a României continuă.

„Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică, iar acest lucru afectează în mod direct navigația marinei comerciale în Marea Neagră. Aceasta reprezintă o amenințare directă atât la adresa securității regionale, cât și a celei globale”, a adăugat Neculăescu.

El anunță că România colaborează cu aliații din NATO, inclusiv Bulgaria și Turcia, pentru a accelera punerea în aplicare a capacităților suplimentare de supraveghere convenite în cadrul Consiliului Nord-Atlantic (NAC) din 20 octombrie.

România a cerut NATO mai multe capacități de combatere a dronelor și de supraveghere în regiunea Mării Negre, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan. Solicitarea a fost discutată marți în Consiliul Nord-Atlantic, în cadrul unei reuniuni dedicate securității din zonă.

O navă sub pavilion Comore ar fi fost lovită de drone vineri, în Marea Neagră, la 13 mile marine în dreptul Constanței.

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