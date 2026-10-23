Dan Neculăescu, după atacul asupra navei comerciale la 13 mile de Constanța: Încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație

„Atacul mortal de astăzi asupra unei nave comerciale, la doar 13 mile marine de Constanța – în urma căruia un marinar și-a pierdut viața, iar alții au fost răniți – reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație”, a scris Dan Neculăescu pe X.

El a transmis condoleanțe familiei victimei.

Potrivit ministrului, operațiunile de salvare ale Păzii de Coastă a României continuă.

„Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică, iar acest lucru afectează în mod direct navigația marinei comerciale în Marea Neagră. Aceasta reprezintă o amenințare directă atât la adresa securității regionale, cât și a celei globale”, a adăugat Neculăescu.

El anunță că România colaborează cu aliații din NATO, inclusiv Bulgaria și Turcia, pentru a accelera punerea în aplicare a capacităților suplimentare de supraveghere convenite în cadrul Consiliului Nord-Atlantic (NAC) din 20 octombrie.

România a cerut NATO mai multe capacități de combatere a dronelor și de supraveghere în regiunea Mării Negre, a anunțat miercuri președintele Nicușor Dan. Solicitarea a fost discutată marți în Consiliul Nord-Atlantic, în cadrul unei reuniuni dedicate securității din zonă.