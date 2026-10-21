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Nicușor Dan, după reuniunea NATO privind Marea Neagră: România a transmis că așteaptă „un sprijin mai puternic”

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că România a cerut NATO mai multe capacități de combatere a dronelor și de supraveghere în regiunea Mării Negre. Solicitarea a fost discutată marți în Consiliul Nord-Atlantic, în cadrul unei reuniuni dedicate securității din zonă.
Nicușor Dan, după reuniunea NATO privind Marea Neagră: România a transmis că așteaptă „un sprijin mai puternic”
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
21 oct. 2026, 09:46, Politic
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Într-o postare pe Facebook, șeful statului a precizat că marți a avut loc o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, în urma discuțiilor pe care le-a purtat săptămâna trecută, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul Bulgariei, Rumen Radev.

„Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit ieri pentru a evalua ultimele evoluții din Marea Neagră și pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securității și de protejare a navigației, a comerțului și a infrastructurii energetice”, a transmis Nicușor Dan.

România cere NATO mai mult sprijin pentru securitatea Mării Negre

Președintele a precizat că România a solicitat mai mult sprijin din partea Alianței.

„România a transmis mesajul direct că așteptăm un sprijin mai puternic prin capacități suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaștere și expertiză, precum și o postură NATO adaptată și consolidată în regiune”, a scris acesta.

Nicușor Dan a amintit și incidentul din 17 octombrie, când două avioane F-16 românești au doborât două drone care intraseră în spațiul aerian al României, în apropiere de Sulina.

„Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spațiul nostru aerian. Îi felicit pe piloții noștri pentru profesionalismul și viteza lor de reacție. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale în orice moment, alături de aliați”, a adăugat președintele.

Șeful statului a subliniat că securitatea Mării Negre este importantă pentru întreaga Europă și pentru comerțul internațional.

„Securitatea Mării Negre este esențială nu doar pentru România și statele riverane, ci și pentru întreaga Europă și pentru comerțul internațional. O concluzie clară a ședinței de ieri este că solidaritatea aliaților este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele și spațiul nostru aerian, este împărtășit de întreaga Alianță”, a afirmat Nicușor Dan.

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