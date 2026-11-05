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Telescopul NASA de 1,45 tone s-a prăbușit deasupra Indoneziei după 22 de ani în spațiu. Ce s-a întâmplat cu fragmentele

Telescopul spațial Swift al NASA a reintrat în atmosfera Pământului miercuri, 4 noiembrie, deasupra insulei Sumatra din Indonezia, după aproape 22 de ani petrecuți pe orbită. Agenția spațială americană a confirmat încheierea misiunii.
Telescopul NASA de 1,45 tone s-a prăbușit deasupra Indoneziei după 22 de ani în spațiu. Ce s-a întâmplat cu fragmentele
Sursa foto: Youtube/NASA
Victor Dan Stephanovici
05 nov. 2026, 12:00, Știri externe
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Potrivit datelor confirmate de Forțele Spațiale americane, reintrarea s-a produs la ora locală 19:39, în apropierea regiunii Sumatra de Nord. Coordonatele comunicate sunt 3,4 grade latitudine nordică și 98,6 grade longitudine estică. Cea mai mare parte a telescopului, care cântărea aproximativ 1.450 de kilograme, ar fi ars în atmosferă. NASA nu exclude însă ca unele componente să fi supraviețuit temperaturilor extreme și să fi ajuns la sol.

Un telescop care trebuia să funcționeze doar doi ani

Swift a fost lansat în noiembrie 2004 pentru a studia exploziile de raze gamma, unele dintre cele mai violente fenomene din Univers. Observatorul dispunea de trei telescoape și putea să își schimbe rapid orientarea pentru a surprinde fenomene astronomice de scurtă durată. Datele sale au fost folosite în cercetarea exploziilor stelare, găurilor negre, galaxiilor active și altor obiecte cosmice.

Misiunea fusese proiectată inițial pentru doi ani, dar telescopul a continuat să funcționeze aproape de 11 ori mai mult decât durata prevăzută. În ultimii ani, activitatea solară intensă a contribuit la creșterea rezistenței atmosferice întâmpinate de satelit. Orbita sa a coborât treptat, iar echipa misiunii a încercat să găsească o soluție pentru prelungirea funcționării.

Salvarea a eșuat înainte ca telescopul să cadă

NASA a susținut dezvoltarea unei nave robotice care urma să se apropie de Swift și să îi ridice orbita. Vehiculul, construit de compania americană Katalyst Space, a întâmpinat însă probleme tehnice, iar tentativa de salvare a fost abandonată. Pe 20 octombrie, când Swift ajunsese la aproximativ 275 de kilometri altitudine, NASA a încheiat operațiunile științifice și a pregătit observatorul pentru reintrarea în atmosferă.

Agenția estimase anterior un risc de aproximativ unu la 2.100 ca fragmentele telescopului să provoace rănirea unei persoane undeva pe Pământ. Aceasta era o estimare globală, nu probabilitatea de accidentare a unei anumite persoane. Până la confirmarea reintrării, nu fusese stabilit cu precizie locul în care ar fi putut ajunge eventualele fragmente. NASA nu a comunicat deocamdată identificarea unor resturi la sol.

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