Telescopul NASA de 1,45 tone s-a prăbușit deasupra Indoneziei după 22 de ani în spațiu. Ce s-a întâmplat cu fragmentele

Potrivit datelor confirmate de Forțele Spațiale americane, reintrarea s-a produs la ora locală 19:39, în apropierea regiunii Sumatra de Nord. Coordonatele comunicate sunt 3,4 grade latitudine nordică și 98,6 grade longitudine estică. Cea mai mare parte a telescopului, care cântărea aproximativ 1.450 de kilograme, ar fi ars în atmosferă. NASA nu exclude însă ca unele componente să fi supraviețuit temperaturilor extreme și să fi ajuns la sol.
Swift a fost lansat în noiembrie 2004 pentru a studia exploziile de raze gamma, unele dintre cele mai violente fenomene din Univers. Observatorul dispunea de trei telescoape și putea să își schimbe rapid orientarea pentru a surprinde fenomene astronomice de scurtă durată. Datele sale au fost folosite în cercetarea exploziilor stelare, găurilor negre, galaxiilor active și altor obiecte cosmice.
🛰️☄️ Selon l’US Space Force, le télescope spatial Swift de la NASA s’est désintégré dans l’atmosphère ce mercredi 4 novembre à 12h39 UTC, au nord de Sumatra. Des observations concordantes montrent la chute de fragments dans la région. RIP Swift. 🫡 https://t.co/Bysni7GyZW
— Xplora (@XploraSpace) November 4, 2026
Misiunea fusese proiectată inițial pentru doi ani, dar telescopul a continuat să funcționeze aproape de 11 ori mai mult decât durata prevăzută. În ultimii ani, activitatea solară intensă a contribuit la creșterea rezistenței atmosferice întâmpinate de satelit. Orbita sa a coborât treptat, iar echipa misiunii a încercat să găsească o soluție pentru prelungirea funcționării.
NASA a susținut dezvoltarea unei nave robotice care urma să se apropie de Swift și să îi ridice orbita. Vehiculul, construit de compania americană Katalyst Space, a întâmpinat însă probleme tehnice, iar tentativa de salvare a fost abandonată. Pe 20 octombrie, când Swift ajunsese la aproximativ 275 de kilometri altitudine, NASA a încheiat operațiunile științifice și a pregătit observatorul pentru reintrarea în atmosferă.
Agenția estimase anterior un risc de aproximativ unu la 2.100 ca fragmentele telescopului să provoace rănirea unei persoane undeva pe Pământ. Aceasta era o estimare globală, nu probabilitatea de accidentare a unei anumite persoane. Până la confirmarea reintrării, nu fusese stabilit cu precizie locul în care ar fi putut ajunge eventualele fragmente. NASA nu a comunicat deocamdată identificarea unor resturi la sol.