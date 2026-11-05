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Fiica opozantului rus Boris Nemțov, asasinat în 2015, condamnată la patru ani de închisoare în Rusia

Un tribunal din Rusia a condamnat-o joi, în lipsă, pe Janna Nemțova, fiica opozantului rus Boris Nemțov, asasinat în 2015, la patru ani de închisoare într-o colonie penitenciară.
Fiica opozantului rus Boris Nemțov, asasinat în 2015, condamnată la patru ani de închisoare în Rusia
Sursa foto: Facebook/Zhanna Nemtsova
Iulian Moşneagu
05 nov. 2026, 17:56, Știri externe
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Janna Nemțova, în vârstă de 42 de ani, a fost condamnată în lipsă la patru ani de închisoare pentru implicarea sa în activitatea Fundației Boris Nemțov pentru Libertate, cu sediul în Germania, scrie dpa.

Potrivit procurorilor ruși, instanța a stabilit că organizația distribuie „evaluări negative ale diferitelor evenimente din Federația Rusă”.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată.

În aprilie 2024, Ministerul rus al Justiției a inclus Fundația Boris Nemțov pentru Libertate pe lista organizațiilor străine și internaționale considerate „indezirabile”, ale căror activități sunt interzise în Rusia.

Fundația a fost înființată de Janna Nemțova în 2015, în orașul german Bonn, după asasinarea tatălui său.

În august 2026, un tribunal rus a emis un mandat de arestare în lipsă pe numele Jannei Nemțova. Aceasta a respins toate acuzațiile, susținând că sunt motivate politic.

Nemțova a acuzat autoritățile ruse că își intensifică eforturile de a reduce la tăcere vocile independente.

Ea a explicat că fundația sa se ocupă de „sprijinirea presei ruse independente aflate în exil, proiectelor educaționale și apărării drepturilor rușilor care au părăsit țara deoarece nu sunt de acord cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei și cu regimul Putin”.

Boris Nemțov, unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai președintelui Vladimir Putin, a fost împușcat mortal în februarie 2015 la Moscova, în apropierea Kremlinului.

Locul în care a fost asasinat opozantul rus Boris Nemțov, împușcat mortal pe podul Bolșoi Moskvorețki, în apropierea Kremlinului, pe 27 februarie 2015. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto

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