Suedia reintroduce controalele la frontierele interne, invocând situația de securitate

Autoritățile suedeze consideră că există o amenințare gravă la adresa ordinii publice și a securității interne, care justifică aplicarea unor controale temporare la frontierele din interiorul spațiului Schengen.

„Evaluarea se bazează în primul rând pe situația gravă de securitate generată de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, care a dus la apariția unor amenințări hibride și la deplasarea și desfășurarea de activități a unor actori ostili în spațiul Schengen”, se arată în comunicatul Guvernului de la Stockholm.

Măsura va fi aplicată în perioada 12 noiembrie 2026 – 11 mai 2027. Decizia reprezintă, în practică, o continuare a controalelor existente, a căror perioadă de aplicare expiră pe 11 noiembrie.

Poliția suedeză va stabili unde și cum vor fi efectuate verificările, în funcție de riscurile identificate. Controalele vor putea fi realizate la frontierele terestre, aeriene și maritime.

Guvernul suedez a precizat că și alte state din spațiul Schengen, printre care Germania, Franța, Danemarca și Norvegia, au introdus controale la frontierele interne.