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Importurile de sicrie din China s-au dublat în trei ani. Ce cer fabricanții europeni

Sicrie din China vândute în Europa cu 100 – 110 euro pun presiune pe fabricanții de pe continent, care cer Comisiei Europene o anchetă.
Importurile de sicrie din China s-au dublat în trei ani. Ce cer fabricanții europeni
Andreea Tobias
05 nov. 2026, 17:46, Știri externe
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Un sfert dintre producătorii europeni au închis în cinci ani, iar valoarea importurilor de sicrie din China aproape s-a dublat. Informațiile au fost publicate de Politico și preluate de presa italiană.

În ultimii cinci ani, numărul producătorilor europeni de sicrie a scăzut de la 120 la 90. În același timp, importurile au crescut puternic.

În 2022, sicriele din lemn aduse din China valorau 16 milioane de euro. În 2025, valoarea a urcat la 28 de milioane.

Consultantul Folco Ciulli, care coordonează plângerea, a declarat pentru Politico că firmele mici nu au rezistat concurenței. Producătorii pun creșterea și pe seama taxelor vamale americane, care au împins marfa chineză spre Europa.

O delegație a producătorilor s-a întâlnit deja cu funcționari ai Comisiei Europene. Comisia nu a confirmat întâlnirile și spune că astfel de discuții sunt confidențiale.

80 de euro în China, 260 în Italia

Diferența de preț e greu de recuperat. Un sicriu produs în Italia costă în medie 260 de euro. În China, costul coboară la circa 80 de euro.

Cifrele apar într-o interpelare a unor europarlamentari din Fratelli d’Italia. Ea a fost adresată comisarului european pentru Comerț, Maroš Šefčovič.

Astfel, sicriele chinezești ajung pe piața europeană la 100–110 euro. Producătorii invocă manopera și materia primă mai ieftine. Mai acuză subvențiile de stat și stimulentele pentru export date de Beijing.

Vopsele toxice și temeri la incinerare

Producătorii ridică și o problemă de siguranță. În dosarul trimis la Bruxelles, ei vorbesc despre vopsele cu substanțe interzise în UE.

Teama principală privește incinerarea. Potrivit reclamațiilor, la ardere s-ar putea elibera microparticule posibil cancerigene. Acuzațiile nu au fost încă verificate.

Producătorii acuză și un mecanism botezat „portița Ikea”. Sicriele ar pleca din China demontate, în pachete plate, ca mobila de asamblat.

La vamă, piesele ar putea fi declarate drept lemn sau mobilier, nu sicrie. Ajunse în Europa, ar fi montate și vândute ca produs finit.

Comisia a amintit însă o regulă vamală. Un produs nemontat poate fi tratat ca produs finit, dacă are caracteristicile esențiale ale obiectului complet.

Ce trebuie să demonstreze producătorii

Un preț mai mic nu ajunge pentru taxe antidumping. Producătorii trebuie să arate că sicriele se vând sub valoarea lor reală. Apoi, că industria europeană suferă un prejudiciu concret, cauzat de aceste importuri.

Există un precedent recent. În ianuarie 2026, Comisia a impus taxe antidumping de 56–60% pe lumânările din China.

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