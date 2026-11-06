Magic Black Friday la Answear: reduceri de până la 70% la peste 800 de branduri internaționale

Answear a început campania Magic Black Friday, care aduce prețuri mai mici la haine, încălțăminte, accesorii și chiar home & deco de la branduri internaționale, inclusiv premium și luxury.

Timp de trei săptămâni, între 4 și 25 noiembrie, garderoba de toamnă-iarnă poate fi completată cu piesele deja puse pe lista de dorințe. Produsele din campanie au reduceri de până la 50%, iar la orice achiziție de minimum 499 lei se aplică automat, în coș, o reducere suplimentară de până la 40% din prețul deja redus. Astfel, reducerea totală poate ajunge la 70%. În plus, clienții sunt sfătuiți să descarce aplicația Answear. Acolo vor găsi reduceri extra în campania de Black Friday și beneficii suplimentare.

Toate ofertele sunt disponibile pe answear.ro/s/black-friday.

Aproximativ 200.000 de produse, pregătite pentru zilele reci

Magic Black Friday la Answear include aproximativ 200.000 de produse, de la piesele esențiale ale sezonului până la acele detalii care fac diferența într-o ținută. Cele mai consistente reduceri și cel mai mare stoc au fost pregătite pentru categoriile vedetă ale acestui an:

Gecile , pentru femei și bărbați – piesa care definește silueta de iarnă.

, pentru femei și bărbați – piesa care definește silueta de iarnă. Cizmele și botinele , pentru femei și bărbați – confort și stil la fiecare pas.

, pentru femei și bărbați – confort și stil la fiecare pas. Rochiile de ocazie – alese din timp pentru petrecerile de final de an.

– alese din timp pentru petrecerile de final de an. Colecțiile pentru copii – haine și încălțăminte pentru cei mici, gata de sezonul rece.

– haine și încălțăminte pentru cei mici, gata de sezonul rece. Home & Deco – obiecte care aduc căldură și în casă și la birou, dar și idei de cadouri pentru sărbători.

Mai mult decât reduceri

La Answear, Black Friday înseamnă oferte cât cuprinde, dar și ocazia de a descoperi produse de la peste 800 de branduri internaționale, inclusiv nume premium și luxury, într-un univers de shopping atent curatoriat.

Campania se adresează celor care pun preț pe stilul personal și pe calitatea pieselor pe care le poartă, dar care știu să recunoască o oportunitate bună atunci când o văd. Pentru ei, Magic Black Friday este momentul ideal pentru a investi în piese care rezistă mai multe sezoane, de la brandurile preferate.

Membrii ANSWEAR CLUB au și mai multe motive să facă cumpărături în această perioadă. Programul de loialitate recompensează clienții fideli cu privilegii exclusive, reduceri suplimentare și avantaje dedicate.

Experiența de cumpărare rămâne una premium, de la inspirația oferită de platformă până la livrare. Toate produsele dintr-o comandă ajung într-un singur colet, indiferent de brandurile sau categoriile din care provin.

În ceea ce privește livrarea, returul și plata, pe toată durata campaniei condițiile rămân la fel de simple ca în restul anului. Astfel, livrarea e gratuită la comenzile de peste 330 lei și ajung în intervalul comunicat la plasarea lor, chiar și în zilele cu cel mai mare volum. Iar ca metode de plată clienții pot folosi card prin PayU, Google Pay sau Apple Pay, card cadou Answear sau ramburs, la livrare.

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Despre Answear.com

Answear.com este unul dintre liderii în segmentul de modă premium și high-end din Europa Centrală, oferind o selecție largă de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de la peste 800 de mărci globale. Sortimentul include colecții atent selectate pentru femei, bărbați și copii, inclusiv mărci premium, sport și denim. Answear.com operează în prezent pe 12 piețe și intenționează să se lanseze în alte țări.

De la începutul operațiunilor sale în 2011, compania a primit peste 50 de premii și distincții și a câștigat recunoașterea a mii de clienți prin furnizarea continuă de inspirație în modă prin cooperarea cu creatori de tendințe și experți din industria modei. Compania operează propriul centru logistic și soluții IT proprietare, care permit o eficiență operațională ridicată, optimizarea costurilor și implementarea unei politici de prețuri atractive pentru clienți.

Toate produsele incluse într-o singură comandă sunt expediate într-un singur colet – din motive de mediu și pentru confortul clienților. În operațiunile sale, Answear.com se concentrează pe livrarea rapidă (inclusiv livrarea în aceeași zi în anumite orașe din Polonia) și pe un serviciu clienți de înaltă calitate. Compania oferă clienților săi fideli programul de fidelitate Answear Club, permițând achiziții la prețuri și mai atractive.