A început Black Friday 2026 pe eMAG. Vânzări de peste 500 de milioane de lei în mai puțin de două ore. Topul celor mai bine vândute categorii

UPDATE 10:35 Vânzările de Black Friday au depășit 650 de milioane de lei

Vânzările de Black Friday 2026 la eMAG până la ora 10:35 au depășit 650 de milioane de lei.

Topul categoriilor cu cele mai multe vânzări sunt:

Cosmetice, suplimente si ingrijire personala Bauturi, bacanie, petshop si curatenie Jucarii si articole pentru copii Laptopuri, IT, birotica, papetarie si carti TV, audio-video si gaming Televizoare Telefoane, tablete, wearables si casti Electrocasnice mici Electrocasnice mari Fashion si sport Mobila si casa

UPDATE Ce comandă românii pe eMAG

Potrivit datelor transmise de eMAG, în primele 30 de minute de la debutul Black Friday, s-au vândut:

12 automobile

10.858 bilete la festivalurile Beach Please!, Nibiru, Nostalgia,

SummerWell

SummerWell 2.300 g de aur

40 de tone de cafea

4 milioane de capsule pentru mașina de spălat vase

101 de nopți de cazare

14,2 tone de carne de porc și mezeluri

2.008 de abonamente de servicii medicale

un apartament în valoare de 198.000 de euro, redus de la 208.000

euro

De asemenea, spre deosebire de ediția din 2025, românii au făcut comenzi în valoare totală de 259 milioane de lei, cu 14% mai mult față de 2025, când vânzările în primele 30 de minute au fost de 227 de milioane de lei.

Potrivit retailerului, interesul pentru polițele RCA este de 4 ori mai mare comparativ cu anul trecut,

accelerat de plata în rate.

UPDATE 9:15 Comenzi plasate în valoare totală de peste 500 de milioane de lei în mai puțin de două ore. Plata în rate a ajuns la 35%

Potrivit datelor centralizate de PayU, în mai puțin de două ore, vânzările pe eMAG au trecut de 500 milioane de lei.

Valoarea medie a unei tranzacții este de 640 de lei, de trei ori mai mare comparativ cu o zi obișnuită. Cea mai mare tranzacție a fost de 68.407 lei, efectuată la ora 8:15.

Produsele din categoria Beauty au fost cele mai des comandate în primele două ore, în timp ce articolele pentru copii sunt în top 3. Produsele din IT&C se află pe locul 4 privind comenzile.

De asemenea, potrivit datelor procesatorului de plăți PayU România, ponderea plăților în rate din volumul total al plăților procesate a ajuns la 35%, spre deosebire de 24% într-o zi obișnuită.

În plus, 86,8% din totalul plăților au fost realizate cu cardul.

UPDATE 7:15 Black Friday a început!

Black Friday a început oficial la eMag, la ora 7:15.

Știrea inițială: Black Friday la eMag 2026. Mii de produse la preț redus

Ca în fiecare an, Black Friday la eMag este cel mai așteptat eveniment în materie de shopping.

Black Friday 2026 are loc vineri, 6 noiembrie, iar eMAG pregătește cea mai mare campanie de reduceri din acest an, cu peste 1,8 milioane de produse despre care compania susține că vor avea cel mai mic preț din an. Printre ofertele anunțate se numără televizoare de la 249 de lei, laptopuri sub 1.000 de lei, telefoane de ultimă generație, bilete la festivaluri cu doar un leu și chiar automobile cu reduceri de până la 30.000 de euro. Ora exactă la care vor începe reducerile nu a fost comunicată.

La ce oră începe Black Friday 2026 la eMAG

Black Friday la eMAG se desfășoară vineri, 6 noiembrie, iar reducerile vor fi activate în cursul dimineții. Compania nu a anunțat ora exactă de start, o strategie folosită și la edițiile precedente.

În ultimii ani, campania a început, de regulă, între orele 7:00 și 8:00. În 2025, startul a fost dat la ora 8:08, în timp ce în 2024 reducerile au devenit disponibile în jurul orei 7:15.

Este cea de-a 16-a ediție Black Friday organizată de eMAG și prima care are loc în prima vineri a lunii noiembrie.

Ce produse sunt la reducere de Black Friday 2026. Primele prețuri anunțate

eMAG a publicat deja o parte dintre ofertele pregătite pentru 6 noiembrie. Printre acestea se numără produse electronice, electrocasnice și articole pentru casă.

La categoria televizoare, un model Blaupunkt LED, cu diagonala de 81 de centimetri, este anunțat la 249,99 lei, față de prețul de referință de 549,99 lei.

Un televizor TCL QLED cu diagonala de 108 centimetri și rezoluție 4K va costa 799 de lei, față de 1.599 de lei. Totodată, un televizor LG OLED de 163 de centimetri este anunțat la 4.999,99 lei, comparativ cu prețul de referință de 8.499,99 lei.

La laptopuri, un model HP 255R G10, cu procesor Ryzen 3, 8 GB RAM și SSD de 512 GB, va costa 999 de lei, față de 2.099,99 lei.

Printre telefoanele incluse în ofertele anunțate se numără Samsung Galaxy S26 Ultra, la 4.499,99 lei, iPhone 16, la 3.499,99 lei, și iPhone 17 Pro Max, la 6.199,99 lei.

La electrocasnice, o mașină de spălat Samsung de 8 kilograme este anunțată la 1.299 de lei, față de 1.899,99 lei, iar un aspirator Dyson V8 Cyclone va costa 1.299 de lei.

Prețurile sunt cele anunțate înaintea lansării campaniei, iar disponibilitatea produselor va depinde de stocurile alocate.

Bilete la Beach, Please! cu un leu, mașini și zboruri cu avion privat

Ediția din acest an include și oferte neobișnuite pentru un eveniment dedicat cumpărăturilor.

Printre cele mai atractive se numără biletele de acces general la festivalurile Beach, Please! 2027 și Nibiru 2027, anunțate la prețul de un leu, în limita stocurilor disponibile.

Compania a pregătit peste 50.000 de bilete la festivaluri, peste 47.000 de nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%, și peste 17.000 de vouchere pentru bilete de avion.

Vor fi disponibile și peste 500 de automobile de la 19 mărci, cu reduceri care pot ajunge la 30.000 de euro.

În premieră, eMAG va comercializa și pachete de zbor cu avion privat, dar și așa-numitele „mystery box-uri”, cutii-surpriză cu produse al căror conținut nu este dezvăluit integral înainte de cumpărare.

Prețurile pentru aceste pachete încep de la 99 de lei.

Alte oferte includ vouchere pentru supermarketuri, abonamente medicale, servicii veterinare, abonamente la platforme de streaming și echipamente sportive oficiale.

eMAG vrea să depășească un miliard de lei în vânzări într-o singură zi

Pentru Black Friday 2026, retailerul estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei, cu aproximativ 50 de milioane de lei peste rezultatul înregistrat în 2025.

Potrivit unui studiu Kantar prezentat de companie, peste 56% dintre români intenționează să facă achiziții de Black Friday.

Bugetul mediu planificat ajunge la aproape 3.600 de lei, în creștere cu peste 300 de lei față de anul trecut.

Printre categoriile cu cele mai mari stocuri anunțate se numără 400.000 de smartphone-uri și gadgeturi, 150.000 de laptopuri și echipamente IT, 100.000 de televizoare și 700.000 de electrocasnice mici.

Oferta include și milioane de articole vestimentare, cosmetice și produse pentru locuință.

În anii precedenți, retailerul a dat startul reducerilor la ore foarte apropiate: