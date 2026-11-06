Scandal. Lucrătorii unei primării din Suceava au cărat gunoi cu drapelul românesc

Incidentul s-a produs în curtea primăriei din comuna Bosanci, județul Suceava. Imaginile au fost publicate pe pagina de FB Suceava Fail.

„La Bosanci este folosit drapelul pentru cărat resturi vegetale”, este mesajul care însoțește imaginea în care apar patru oameni transportând resturi cu ajutorul steagului.

Revoltă în mediul online

maginea a stârnit revoltă în mediul online.

„Imaginea asta reflectă perfect zilele pe care le trăim. O Românie inertă, plina de gunoaie de care la nevoie, oricine se poate folosi pentru anumite interese”, a scris o persoană care a fost completată de alta: „Nu mai există nici cel mai mic respect…. rușine… Ce să mai vorbim de demnitate .. Un popor dezbinat ..și plin de tot felul de neoameni.”

Explicațiile primarului

Primarul comunei sucevene a prezentat scuze publice și a oferit o serie de explicații.

„Regretăm profund incidentul în care drapelul României a fost folosit în mod necorespunzător pentru a transporta resturi vegetale. Precizăm că, în contextul pregătirilor pentru 1 Decembrie, viceprimarul localității a dispus înlocuirea steagurilor, iar drapelele vechi au fost depozitate la punctul de colectare pentru textile. Ulterior, un drapel a fost luat de acolo și folosit impropriu. Cerem scuze publice pentru această situație și tratăm incidentul cu toată seriozitatea”, a transmis primarul Neculai Miron pe rețelele de socializare.

El a mai explicat că asistenții sociali implicați în curățenie au fost cei care au luat steagul și l-au folosit.

Conform legii, folosirea drapelului în mod batjocoritor sau degradant constituie contravenție și se sancționează cu amenzi substanțiale.