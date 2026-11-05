Italia și România împreună pentru restaurarea patrimoniului arhitectural

La București, în prezența ambasadoarei Laura Aghilarre, a fost semnată o Scrisoare de intenție între șapte entități italiene și române. În centrul acesteia se află cooperarea, formarea profesională și siguranța patrimoniului arhitectural.

Consolidarea colaborării dintre Italia și România în domeniul conservării patrimoniului arhitectural și al formării noilor generații. Acesta este obiectivul inițiativei „Architectural Restoration. Understanding to Preserve”, desfășurată pe 4 noiembrie la Institutul Italian de Cultură din București, sub patronajul Ambasadei Italiei, în cadrul Anului cultural Italia–România 2026.

Intâlnirea a reunit instituții, asociații, universități, studenți și companii din cele două țări. Avand ca punct de plecare proiectul lui Giulio Bertola, președintele Federației F.P.I.A.R., inițiativa a fost promovată de insasi Federatia F.P.I.A.R., alaturi de Confindustria România, Confindustria Europa de Est și Patronatul Societatilor din Constructii PSC, în colaborare cu Institutul Italian de Cultură, Agentia ICE – Biroul de la București, Assorestauro și Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice UNRMI.

În cadrul sesiunii instituționale au luat cuvântul: Laura Napolitano, director Institutul Italian de Cultură; Andrea Allocco, președinte Confindustria România și vicepreședinte F.P.I.A.R., care a prezentat proiectul și a moderat lucrările; Liviu Iulian Simion, președintele Patronatului PSC; Gabriela Carpov, președinte UNRMI; Alessandra Capobianco, director Agentia ICE – Biroul de la București și Andrea Griletto, director Assorestauro.

La masterclass au participat in calitate de vorbitori: Luca Montuori de la Universitatea Roma Tre, Paolo Carafa de la Universitatea Sapienza din Roma, care a intervenit online, Giuseppe Brandimarti, inginer specializat în restaurarea structurală a patrimoniului monumental și Oana Tiganea, profesoară de conservare arhitecturală la Politecnico di Milano. Prezentările au aprofundat relația dintre cunoaștere, conservare și siguranță structurală, cu o atenție deosebită acordată vulnerabilității seismice a clădirilor istorice.

O continuare concretă a acestei prestigioase inițiative va fi oferită de „Italy – Destination Restoration”, prezentată de Andrea Infriccioli, director general Felici Costruzioni e Restauri: compania va găzdui o delegație alcatuita din studenți de la universitățile românești de arhitectură pentru două zile de formare într-un șantier de reconstrucție de după cutremurul din partea centrala a Italiei din 2016.

Rezultatul central al întâlnirii l-a reprezentat semnarea Scrisorii de intenție între Federația F.P.I.A.R., Confindustria România, Patronatul PSC, Assorestauro, UNRMI, Institutul Italian de Cultură și Agentia ICE – Biroul de la București. Documentul stabilește patru priorități: schimbul de competențe și bune practici, formarea profesională, dialogul privind metodologiile de conservare și siguranța seismică, dezvoltarea de parteneriate și proiecte comune.

Semnarea acestui document pune bazele unei colaborări de durată, in masura să îmbine protejarea patrimoniului, siguranța și transmiterea competențelor către generațiile viitoare.