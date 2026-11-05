Fashion Days înregistrează un debut solid pentru Black Friday 2026: peste 500.000 de produse vândute în primele 3 zile

Fashion Days, companie românească de fashion retail specializat cu prezență de peste 16 ani pe piața locală, desfășoară campania de sale Black Friday 2026 până pe 8 noiembrie, cu reduceri de până la 90%.

„Am lansat împreună cu partenerii noștri din marketplace cea mai ambițioasă ediție de Black Friday din istoria Fashion Days, cu start duminică seara, în contextul unui interes mai mare față de anul trecut pentru cumpărăturile de Black Friday. Portofoliul de produse este cel mai vast pe care l-am pregătit vreodată: de la articole accesibile, la piese premium, toate cu reduceri de până la 90%, substanțial mai generoase decât în anii precedenți. Selecția s-a concentrat pe produse relevante de sezon, asigurând o ofertă coerentă și practică pentru clienții noștri. Totodată am consolidat semnificativ opțiunile de plată flexibilă pentru a face produsele accesibile tuturor în 3, 4 sau 6 rate fără dobândă” a declarat Cristina Pîrjol, VP Fashion Days.

Rezultate înregistrate în primele trei zile (1 noiembrie– 3 noiembrie 2026):

Peste 500.000 produse comandate (România, Bulgaria și Ungaria);

Peste 215.000 comenzi plasate (România, Bulgaria și Ungaria);

Valoarea medie a coșului românilor: 550 lei (TVA inclus).

Datele arată o creștere de 3% pe prețul mediu de vânzare comparativ cu anul trecut și 8% pe vânzări (RO, BG, HU), tendință care reflectă adaptarea clienților la contextul economic actual prin căutarea de oferte avantajoase. Citeşte comunicatul integral AICI