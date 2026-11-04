Dawid Choczyński, numit noul General Manager Zalando pentru Europa Centrală și de Est

Zalando, principala platformă tehnologică europeană pentru fashion și lifestyle, anunță numirea lui Dawid Choczyński în funcția de General Manager pentru Europa Centrală și de Est. Acesta a preluat rolul la începutul lunii noiembrie 2026 și va fi responsabil de definirea strategiei, dezvoltarea businessului, consolidarea relației cu clienții și creșterea relevanței Zalando la nivelul piețelor locale.

„Zalando este o platformă care schimbă cu adevărat modul în care clienții experimentează moda și felul în care brandurile își dezvoltă afacerile la nivel european. Obiectivul meu principal este să continuăm să conectăm brandurile locale cu oportunitățile oferite de o prezență la scară europeană. Lucrez îndeaproape cu această piață de mulți ani și cunosc potențialul comercial uriaș al regiunii CEE. Îmi doresc să fim cel mai bun partener posibil pentru actorii locali, ajutându-i să ajungă la milioane de clienți noi, și, în același timp, să continuăm să creștem calitatea și relevanța ofertei noastre prin experiențe care inspiră, bazate pe inteligență artificială”, declară Dawid Choczyński, noul General Manager CEE al Zalando.

Dawid Choczyński este un manager cu o experiență îndelungată în dezvoltarea și scalarea businessurilor de e-commerce din industria modei. Înainte de a se alătura Zalando, a ocupat timp de mai mulți ani poziții executive de conducere în cadrul unor companii importante din retail și e-commerce. În roluri precum Executive Team Member, Marketplace Director și Purchasing & Sales Director, a coordonat operațiuni comerciale esențiale, de la achiziții și managementul categoriilor până la strategii de preț și dezvoltarea businessului. La Zalando, Dawid va fi responsabil de coordonarea activității companiei pe nouă piețe: Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Estonia, Letonia și Lituania.

„Suntem încântați să îi urăm bun venit lui Dawid în echipa Zalando. Are o cunoaștere excelentă a pieței locale și o înțelegere aprofundată a mecanismelor e-commerce-ului din industria modei. Ambiția sa de a-și asuma și atinge obiectivele de business îndrăznețe se potrivește perfect cu cultura companiei noastre. Sunt convinsă că această combinație de expertiză și abordare proactivă ne va permite să răspundem și mai eficient nevoilor în continuă schimbare ale clienților noștri și să consolidăm poziția Zalando în Europa Centrală și de Est”, declară Lisa Miczaika, Senior Vice President for Markets la Zalando.

Zalando continuă să își implementeze strategia, construită pe o platformă unică de date și infrastructură bazată pe inteligență artificială. Dezvoltarea businessului pe piețele din Europa Centrală și de Est rămâne o prioritate importantă pentru companie, atât prin deservirea clienților individuali, prin abordarea multi-app, cât și prin sprijinirea partenerilor de business, cărora le pune la dispoziție capabilitățile sale de logistică, software și servicii prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE.

În România, acest angajament se concretizează prin instrumente bazate pe inteligență artificială precum Zalando Assistant și Virtual Fitting Room, precum și prin extinderea continuă a ofertei.

Despre Zalando

Fondată la Berlin în 2008, Zalando este principala platformă tehnologică europeană pentru fashion și lifestyle. Grupul Zalando conectează 63 de milioane de clienți activi cu peste 7.000 de branduri în 29 de piețe. Operațiunile noastre se bazează pe o platformă unică de date și infrastructură susținută de inteligență artificială. Pentru clienții noștri, abordarea multi-app – care include Zalando, ABOUT YOU și Lounge by Zalando – oferă o experiență de cumpărături inspirațională și puternic personalizată, adaptată diferitelor nevoi și preferințe ale utilizatorilor. Pentru partenerii noștri, construim sistemul de operare pentru e-commerce. Prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, punem la dispoziția brandurilor și retailerilor infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii, permițându-le să își extindă și să își dezvolte afacerile fără dificultăți pe piețe internaționale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați: corporate.zalando.com/en