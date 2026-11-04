Cosmin Cristal, preia pozitia de Business Development Director – Europe în cadrul Workadis Group

Workadis Group îl numește pe Cosmin Cristal Business Development Director – Europe. Cu peste 18 ani de experiență profesională, dintre care mai mult de jumătate în mediul internațional, inclusiv în cadrul ADR Nord-Est Bruxelles și Dubai Chambers, instituție guvernamentală a Emiratului Dubai, acesta va coordona dezvoltarea comercială și expansiunea europeană a grupului.

Numirea susține o nouă etapă de dezvoltare pentru Workadis, grup românesc specializat în recrutare în vederea angajării permanente, muncă temporară și outsourcing operațional. Grupul deservește clienți din România, Germania, Olanda și Austria, printr-o structură care include birouri în România, Germania și Olanda, hub-uri proprii de recrutare în Dubai (Emiratele Arabe Unite) și India, precum și o rețea de parteneri locali în alte țări-sursă, inclusiv Pakistan și Filipine.

Prin această structură, Workadis conectează angajatorii europeni cu piețele internaționale de recrutare, organizând identificarea și evaluarea candidaților în funcție de cerințele fiecărui proiect.

„Am construit echipe și hub-uri proprii de recrutare în țările-sursă, iar următorul pas este să lucrăm pe termen lung cu mai mulți angajatori europeni. Cosmin aduce experiență în dialogul cu managementul companiilor care investesc și se extind, acolo unde planurile de dezvoltare se traduc și în nevoi concrete de personal”, declară Alexandru Donici, Managing Partner & Director Comercial, Workadis Group.

Un parcurs internațional construit între Bruxelles și Dubai

În ultimii aproape 11 ani, Cosmin Cristal a ocupat poziții dedicate dezvoltării economice, atragerii investițiilor străine și dezvoltării relațiilor internaționale, în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Dubai Chambers, organizație-cheie a Guvernului Emiratului Dubai.

La ADR Nord-Est, unde a activat timp de peste șapte ani, a evoluat de la rolul de Business Development and Foreign Direct Investment Expert la cel de Foreign Direct Investment Coordinator și EU Advisor. Din biroul agenției de la Bruxelles, a coordonat activitatea de atragere a investițiilor străine directe pentru Regiunea Nord-Est, contribuind la promovarea oportunităților regionale în relația cu investitori internaționali, instituții europene și parteneri strategici.

Responsabilitățile sale au inclus coordonarea activităților de atragere a investițiilor private, dezvoltarea serviciilor dedicate investitorilor și fondurilor de investiții, evaluarea proiectelor și facilitarea accesului la instrumente europene de finanțare. În paralel, a reprezentat regiunea în relația cu Comisia Europeană și Parlamentul European și a dezvoltat parteneriate cu ambasade, camere de comerț bilaterale și agenții de promovare a investițiilor.

Experiență globală în atragerea investițiilor și dezvoltarea relațiilor strategice

La Dubai Chambers, Cosmin Cristal a ocupat funcția de Senior Investment Attraction Manager, având responsabilitatea coordonării unei rețele de 14 birouri internaționale din America de Nord, America de Sud și Europa.

Mandatul său principal a fost atragerea în Dubai a unor companii internaționale cu o cifră de afaceri anuală de minimum 300 de milioane USD, din sectoare economice diverse, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare ale emiratului și obiectivele agendei economice D33.

Un element central al activității sale a fost dezvoltarea relațiilor directe cu managementul de top al companiilor internaționale și facilitarea accesului acestora la nivel înalt în Dubai, prin conectarea cu reprezentanți ai administrației, instituții și factori de decizie relevanți pentru planurile lor de investiții și extindere.

În acest scop, a coordonat și organizat roadshow-uri economice pe trei continente, cu un accent deosebit pe piețele din Statele Unite și Europa, contribuind la identificarea și atragerea unor potențiali investitori și parteneri strategici. Totodată, a participat la delegații internaționale de rang înalt, dezvoltând relații cu asociații comerciale, camere de comerț, instituții diplomatice și alte organizații reprezentative ale mediului de afaceri.

Experiența sa este completată de peste șapte ani în cadrul UniCredit Leasing, în roluri care au implicat gestionarea relațiilor cu clienții, negociere, analiză și control intern.

Un mandat pentru dezvoltarea Workadis în Europa

În calitate de Business Development Director – Europe, Cosmin Cristal va coordona expansiunea grupului Workadis pe piețele europene. Mandatul său va urmări consolidarea relațiilor comerciale în România, Germania, Olanda și Austria, precum și identificarea unor noi piețe și parteneriate pentru grup.

În centrul acestei direcții se află dezvoltarea relațiilor cu angajatorii europeni și conectarea cerințelor acestora cu resursele internaționale de recrutare ale Workadis. Echipele din țările-sursă asigură identificarea și selecția candidaților, iar evaluările practice permit verificarea competențelor înainte de mobilizare, cu participarea reprezentanților angajatorului la etapele de selecție.

Dezvoltarea comercială în Europa va urmări adaptarea colaborărilor la specificul fiecărei piețe, la calificările solicitate și la calendarul proiectelor clienților.

„În discuțiile despre investiții, întrebarea despre oameni apare devreme: cine va lucra în noua capacitate de producție și în cât timp devine echipa operațională. La Workadis îmi propun să dezvolt relații cu angajatorii europeni pornind de la aceste nevoi concrete și de la capacitatea grupului de a selecta și evalua candidații direct în țările-sursă. Vreau să construim colaborări în care planificarea recrutării să susțină, de la început, planurile de dezvoltare ale companiilor”, declară Cosmin Cristal, Business Development Director – Europe, Workadis Group.

Despre Workadis Group

Workadis Group este un grup de companii cu acționariat românesc, activ din 2018, specializat în recrutare în vederea angajării permanente, muncă temporară și outsourcing operațional. Grupul a raportat peste 16.000 de plasări permanente distincte până la 30 martie 2026 și peste 270 de clienți deserviți cumulativ până la 30 iunie 2026. În comunicările publice din 2026, Workadis a prezentat o echipă de peste 40 de specialiști interni în România și peste 600 de angajați activi în proiecte de producție și servicii.

Workadis deservește piețele din România, Germania, Olanda și Austria și dispune de hub-uri proprii de recrutare în Dubai (UAE), Chandigarh, Mumbai, New Delhi (India), Pakistan, Filipine, completate de o rețea de parteneri în alte țări-sursă.