MApN demontează un ordin fals încorporare în armată: Astfel de dezinformări au scopul de a crea panică

Imagini distribuită pe rețele de socializare arată o „Înștiințare privind încorporarea” atribuită Centrului Militar Județean Ilfov. În falsul act oficial se pretinde că un tânăr născut după anul 2000 ar fi convocat la data de 20 octombrie 2026 pentru parcurgerea formalităților de încorporare în rândurile Armatei României.

„Aceasta reprezintă o încercare de manipulare a populației, fără niciun temei legal și fără nicio legătură cu o situație reală. Nu are loc nicio încorporare a tinerilor”, a reacționat MApN.

Coincidența cu exercițiul de rezervă MOBEX B-IF-26

Ministerul atrage atenția că această campanie de dezinformare se petrece în paralel cu desfășurarea exercițiului de rutină destinat rezerviștilor din București și Ilfov.

„Dezinformarea apare în contextul în care MApN a comunicat recent informații despre organizarea exercițiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX B-IF-26, în municipiul București și județul Ilfov, aflat în prezent în curs de desfășurare. Exercițiul MOBEX B-IF 26 îi vizează EXCLUSIV pe rezerviștii militari aflați deja în evidențele centrelor militare (cetățeni care au îndeplinit deja stagiul militar sau au optat pentru calitatea de rezervist voluntar) și NU implică sub nicio formă chemarea, încorporarea sau instruirea tinerilor fără pregătire militară”, a transmis MApN.

În ce situație pot fi românii recrutați

Ministerul reamintește că serviciul militar obligatoriu pe timp de pace a fost suspendat în România începând cu data de 1 ianuarie 2007 și că recrutările și încorporările se pot realiza doar sub starea de război, starea de mobilizare și starea de asediu.

Autoritățile avertizează că astfel de tentative au scopul de a crea panică și au cerut informarea populației doar din surse oficiale.

„Este de așteptat ca astfel de dezinformări și documente fabricate să fie semnalate și în continuare, pe diferite platforme de comunicare digitală, cu scopul de a crea panică. Recomandăm cetățenilor să verifice orice informație legată de activitatea Ministerului Apărării Naționale doar pe canalele oficiale de comunicare ale instituției și să nu redistribuie astfel de materiale alarmiste”, au conchis autoritățile.