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Rezerviști din București și Ilfov, chemați la unitățile militare începând de luni! În ce constă exercițiul militar

Militarii în rezervă din București și Ilfov sunt chemați, începând de luni, pentru exercițiul militar MOBEX B-IF-26. În perioada 5-12 octombrie, aceștia vor desfășura activități de pregătire.
Rezerviști din București și Ilfov, chemați la unitățile militare începând de luni! În ce constă exercițiul militar
Militari rezervisti participa la o secventa de antrenament in poligonul de tragere Balta-Verde din Craiova. Antrenamentul face parte din Exercitiul periodic de mobilizare MOBEX DJ-VL-22 dedicat verificarii stadiului pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare. REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
05 oct. 2026, 12:10, Social
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Ministerul Apărării Naționale convoacă, începând de luni, militari în rezervă din București și Ilfov, pentru exercițiul MOBEX B-IF-26.

„Exercițiul MOBEX B-IF-26 se desfășoară în perioada 05-12 octombrie 2026, simultan în municipiul București și județul Ilfov. MOBEX B-IF-26 este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor”, a transmis MApN, într-un comunicat de presă.

Rezerviști, din nou în poligonul de trageri

Pe perioada unei săptămâni, aceștia se vor antrena și pregăti, iar miercuri, 7 octombrie, rezerviștii vor intra și în poligonul de trageri din Domnești.

Ce instituții organizează exercițiul militar

În organizarea exercițiului sunt implicate autoritățile Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații (SRI), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Ultima dată când acest exercițiu s-a desfășurat în Capitală a fost anul trecut, în octombrie 2025. Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic, în mai multe regiuni din țară.

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