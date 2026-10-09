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România participă cu trei aeronave F-16 la exercițiul NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026

România participă la exercițiul anual NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, desfășurat în Italia, cu trei aeronave F-16.
România participă cu trei aeronave F-16 la exercițiul NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026
Sursa foto: Arhiva MApN, Laurențiu Turoi
Maria Nițu
09 oct. 2026, 13:39, Social
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România participă la exercițiul anual NATO de descurajare nucleară Steadfast Noon 2026, organizat în acest an în Italia, cu trei aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, a anunțat vineri Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-o postare pe Facebook.

Potrivit MApN, Steadfast Noon este un exercițiu de instruire organizat în fiecare toamnă, cu scopul de a menține o capacitate „de descurajare nucleară credibile și eficiente a Alianței”.

Exercițiul se desfășoară prin rotație, „în zone de instruire din nordul sau sudul teritoriului aliat și are rolul de a verifica procedurile, nivelul de pregătire și interoperabilitatea forțelor participante”.

Ministerul Apărării Naționale precizează că participarea României contribuie la pregătirea militarilor, la cooperarea dintre forțele aliate și la consolidarea coeziunii NATO.

Cele trei aeronave F-16 românești implicate în exercițiu au capabilități convenționale, iar pe durata activităților nu va fi folosit armament nuclear.

„Participarea României contribuie la pregătirea, interoperabilitatea și coeziunea Alianței. Aeronavele F-16 românești participante au capabilități convenționale. Pe timpul exercițiului nu va fi utilizat armament nuclear”, a transmis MApN.

„Steadfast Noon este planificat cu mult timp înainte, nu are legătură cu evoluțiile internaționale curente și nu este îndreptat împotriva niciunui stat. Prin acest exercițiu, NATO își menține capacitatea de descurajare credibilă și transmite un mesaj de unitate și determinare în apărarea tuturor aliaților”, a mai precizat Ministerul Apărării Naționale.

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