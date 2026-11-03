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Next Level Racing lansează F-GT Shift, un cockpit care trece de la poziția Formula la GT în mai puțin de cinci secunde

Noul model oferă trei poziții de condus, reglaje fără unelte și compatibilitate cu echipamente Direct Drive.
Next Level Racing lansează F-GT Shift, un cockpit care trece de la poziția Formula la GT în mai puțin de cinci secunde
Mediafax
03 nov. 2026, 17:53, Comunicate
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Next Level Racing anunță lansarea F-GT Shift, un cockpit pentru simulatoare auto care permite schimbarea poziției de condus între Formula și GT în mai puțin de cinci secunde, fără utilizarea uneltelor. Conceput pentru utilizatorii care alternează între mai multe discipline de motorsport virtual, noul model reunește pozițiile Formula, GT și Hybrid într-o singură structură, cu posibilități de ajustare a scaunului, volanului și pedalelor.

Elementul central al F-GT Shift este Quick Fold Mechanism, un mecanism pentru care a fost depusă o cerere de brevet. Acesta permite trecerea rapidă de la poziția mai verticală, specifică mașinilor GT, la poziția joasă de condus asociată monoposturilor. Configurația Hybrid oferă o opțiune intermediară, astfel încât utilizatorii să poată adapta cockpitul atât tipului de mașină simulat, cât și preferințelor personale.

Reglajele fără unelte se extind la platforma pedalelor, piciorul de sprijin din spate, înclinarea spătarului, înălțimea suportului pentru volan și placa de montare a acestuia. Ajustările permit schimbarea poziției de condus și adaptarea configurației pentru sesiuni de Formula, GT, anduranță sau simularea condusului unor automobile de stradă.

Cadru din oțel și suport pentru echipamente Direct Drive

F-GT Shift utilizează un cadru tubular din oțel cu diametrul de 42mm, îmbinări ranforsate și balamale din metal turnat. Structura este proiectată pentru baze de volan Direct Drive, pedaliere performante, inclusiv modele cu senzori load-cell, și schimbătoare de viteze dedicate.

Cockpitul este compatibil cu echipamente din ecosistemele Thrustmaster, Simucube, Asetek, Fanatec, MOZA, Simagic și Logitech. Producătorul recomandă utilizarea bazelor de volan cu un cuplu de până la 15Nm, dar modelul a fost testat și rezistă chiar și cu baze de până la 25Nm. Suportul pentru schimbătorul de viteze este inclus în pachet și poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă.

Scaun ventilat și integrare pentru feedback haptic

Scaunul SIMAERO Mesh are spătar reglabil și o construcție cu plasă, concepută pentru ventilație și confort în timpul sesiunilor prelungite. Modelele Next Level Racing HF8 și HF8 Pro pot fi integrate sub materialul scaunului, pentru a adăuga feedback haptic configurației.

Cockpitul susține utilizatori cu înălțimi între 120 și 200cm și o greutate de până la 150kg. Cântărește 23,1kg și include roți ascunse pentru repoziționare mai ușoară. Finisajul combină negrul lucios cu accente negre mate, iar configurația poate fi completată cu suportul dedicat F-GT Shift Direct Monitor Mount și alte accesorii Next Level Racing.

Preț și disponibilitate

Next Level Racing F-GT Shift este disponibil în toată Europa și local prin distribuitorul Next Level Racing în România, MGT Educational și partenerii săi, cu un preț recomandat pentru piața europeană de 499 euro.

Despre Next Level Racing

Fondată în 2009, Next Level Racing dezvoltă echipamente pentru simulatoare auto și de zbor, destinate pasionaților, profesioniștilor și utilizatorilor comerciali. Portofoliul include cockpituri, scaune, suporturi, platforme de mișcare și accesorii, iar produsele companiei sunt comercializate în peste 60 de țări.

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