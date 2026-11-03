Zalando continuă creșterea profitabilă în T3, susținută de extinderea accelerată a segmentului B2B, și continuă să inoveze prin inteligență artificială cu Zalando Extended

GMV-ul grupului a crescut cu 7,5%, ajungând la 4,5 miliarde de euro în T3, iar veniturile grupului au crescut cu 5,1%, până la 3,2 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

EBIT-ul ajustat al grupului a crescut cu 10,6% față de anul precedent, până la 107 milioane de euro, iar marja EBIT ajustată a crescut cu 0,2 puncte procentuale, la 3,4%.

În segmentul Business-to-Consumer (B2C), toate cele trei aplicații dedicate consumatorilor au înregistrat creșteri ale GMV-ului. Segmentul partenerilor și retail media au înregistrat creșteri de două cifre. Numărul clienților activi a atins un nou record de 63,2 milioane, în creștere cu 2,9% față de anul precedent.

Zalando lansează Zalando Extended, prin care integrează în platformă produse disponibile în alte magazine online, pe care Zalando nu le comercializează direct. Începând din 2027, propriul agent AI Zalando va putea finaliza comenzile în numele clienților, fără ca aceștia să fie nevoiți să părăsească aplicația Zalando.

În segmentul Business-to-Business (B2B), veniturile au crescut cu aproape 28%, până la 354 milioane de euro. EBIT-ul ajustat s-a majorat de peste două ori, ajungând la 42 milioane de euro, iar marja B2B a crescut de la 7,1% în urmă cu un an la 11,9%.

SCAYLE, divizia de software B2B, și-a extins portofoliul de clienți enterprise prin noi parteneriate importante în SUA cu Neighborhood Intelligence, al cărui portofoliu include Bed Bath & Beyond, și Rue Gilt Groupe, precum și în Marea Britanie cu N Brown Group.

ZEOS Fulfilment și-a extins portofoliul de clienți enterprise, printre noii clienți numărându-se Lascana, LC Waikiki și Champion.

Zalando confirmă estimările pentru întregul an 2026, anunțate în august: creșterea GMV-ului și a veniturilor este estimată în jumătatea inferioară a intervalului de 12%-17%, iar EBIT-ul ajustat este estimat între 680 și 720 milioane de euro.

Zalando SE („Zalando”), liderul european în tehnologie pentru modă și lifestyle, a înregistrat un nou trimestru de creștere profitabilă, susținut de extinderea puternică a segmentului B2B. Compania continuă, de asemenea, să inoveze prin inteligență artificială odată cu Zalando Extended, care aduce pe platforma Zalando produse disponibile în alte magazine online și pe care Zalando nu le comercializează direct.

Despre Zalando

Fondată la Berlin în 2008, Zalando este principala platformă tehnologică europeană pentru fashion și lifestyle. Grupul Zalando conectează 63 de milioane de clienți activi cu peste 7.000 de branduri în 29 de piețe. Operațiunile noastre se bazează pe o platformă unică de date și infrastructură susținută de inteligență artificială. Pentru clienții noștri, abordarea multi-app – care include Zalando, ABOUT YOU și Lounge by Zalando – oferă o experiență de cumpărături inspirațională și puternic personalizată, adaptată diferitelor nevoi și preferințe ale utilizatorilor. Pentru partenerii noștri, construim sistemul de operare pentru e-commerce. Prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, punem la dispoziția brandurilor și retailerilor infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii, permițându-le să își extindă și să își dezvolte afacerile fără dificultăți pe piețe internaționale.

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