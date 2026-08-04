Zalando înregistrează o nouă perioadă de creștere profitabilă în T2, accelerează extinderea segmentului B2B și continuă să inoveze prin inteligență artificială

· EBIT-ul ajustat al grupului a crescut cu 10%, până la 205 milioane de euro, susținut de peste 10 milioane de euro din sinergiile generate de achiziția ABOUT YOU.

· În segmentul Business-to-Consumer (B2C), toate cele trei aplicații dedicate consumatorilor au înregistrat creșteri ale volumului de activitate, în timp ce ABOUT YOU și segmentul partenerilor continuă să fie principalele motoare de creștere. Numărul clienților activi a ajuns la 62,5 milioane, în creștere cu 18,3%.

· În segmentul Business-to-Business (B2B), veniturile au crescut cu 27,6% pe bază raportată, până la 335 milioane de euro. EBIT-ul ajustat a crescut la 41 milioane de euro, iar marja B2B s-a îmbunătățit până la 12,2%.

· SCAYLE STUDIOS, platforma de creare de conținut bazată pe inteligență artificială, este utilizată deja de peste 100 de branduri la doar două luni și jumătate de la lansare. Soluția permite crearea digitală de conținut pentru modă, reducând timpul de producție cu peste 95% și costurile asociate cu aproximativ 90%.

· În linie cu așteptările pieței, Zalando își actualizează perspectivele pentru întregul an și estimează acum o creștere a GMV-ului și a veniturilor în partea inferioară a intervalului comunicat anterior.

· Estimarea privind EBIT-ul ajustat pentru întregul an este revizuită la un interval cuprins între 680 și 720 milioane de euro, față de estimarea anterioară de 660-740 milioane de euro.

Zalando SE („Zalando”), liderul european în tehnologie pentru modă și lifestyle, a înregistrat un nou trimestru de creștere profitabilă, susținut de performanța solidă a segmentului B2B și de extinderea capabilităților bazate pe inteligență artificială, care contribuie atât la dezvoltarea afacerii, cât și la eficientizarea operațiunilor.

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Robert Gentz, co-CEO Zalando, și Anna Dimitrova, CFO Zalando, vor prezenta principalele rezultate financiare ale companiei și vor răspunde întrebărilor jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă online, susținută în limba engleză, începând cu ora 10:00 (ora României). Citește comunicatul integral AICI