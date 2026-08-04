Prima pagină » Comunicate » PENNY continuă parteneriatul cu World Vision prin programul „Mândru să fiu fermier”

PENNY continuă parteneriatul cu World Vision prin programul „Mândru să fiu fermier”

PENNY România continuă parteneriatul cu World Vision România și susține, în anul școlar 2026-2027, programul „Mândru să fiu fermier”, o inițiativă care contribuie la dezvoltarea educației agricole și la pregătirea noilor generații de specialiști din domeniu.
PENNY continuă parteneriatul cu World Vision prin programul „Mândru să fiu fermier”
Mediafax
04 aug. 2026, 18:07, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prin acest program, compania sprijină elevii din liceele agricole să descopere agricultura modernă și oportunitățile de dezvoltare profesională din acest sector.

O nouă etapă a parteneriatului dintre PENNY și World Vision România

Parteneriatul marchează o nouă etapă a colaborării dintre PENNY și World Vision România, după susținerea programului „Vreau în clasa a 9-a” începând cu 2017, și reflectă angajamentul comun pentru educație și dezvoltarea comunităților locale. În cadrul programului „Mândru să fiu fermier”, PENNY va susține 85 de elevi din patru licee agricole din județele Sibiu, Ilfov, Buzău și Cluj să aibă acces la activități educaționale, vizite de studiu și experiențe practice care îi vor ajuta să își construiască viitoarea carieră în agricultură.

Educație conectată la agricultura viitorului

Pe parcursul anului școlar, elevii și profesorii participanți vor putea descoperi tehnologii moderne utilizate în ferme, vor lua parte la demonstrații practice și vor parcurge curriculumul educațional „Călătorie spre anul 2050”, dedicat agriculturii viitorului. Totodată, programul contribuie la consolidarea legăturii dintre mediul educațional și cel de agribusiness, facilitând contactul direct dintre elevi, profesori și profesioniști din domeniu.

Sprijin pentru viitorii agricultori ai României

Pentru PENNY, susținerea programului „Mândru să fiu fermier” vine în mod firesc din angajamentul companiei față de agricultura românească, producătorii locali și consumul de produse locale. Prin această inițiativă, compania contribuie la pregătirea unei noi generații de specialiști și susține dezvoltarea unui domeniu esențial atât pentru economia locală, cât și pentru comunitățile din întreaga țară. Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Cine sunt cele două judecătoare de la Curtea de Apel București care au suspendat, la foc automat, 13 hotărâri ale Guvernului Bolojan
G4Media
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.ro
Ștefan Popescu: Ucraina, Iran – două războaie, aceeași arhitectură de putere
Gandul
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Banca din România care îți permite să depui bani la bancomat pe orice card, indiferent la ce bancă ai contul
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia