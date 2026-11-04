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Un fost învățător a devenit miliardar peste noapte după listarea companiei sale la bursă. Produce adezivi pentru Tesla și Apple

Un fost învățător din China a ajuns în topul miliardarilor după ce acțiunile companiei pe care o conduce au crescut puternic la debutul pe Bursa din Shenzhen. Michael Mai, fondator și director general al Crown New Materials Technology, are o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.
Un fost învățător a devenit miliardar peste noapte după listarea companiei sale la bursă. Produce adezivi pentru Tesla și Apple
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
04 nov. 2026, 10:25, Știri externe
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Compania, înființată în anul 2000, produce benzi adezive și alte materiale folosite pentru fixarea componentelor în produse tehnologice și industriale. Printre clienții săi se numără mari companii precum Tesla și Apple.

La debutul bursier de marți, acțiunile Crown New Materials Technology au urcat cu până la 787%. Prețul unui titlu a crescut de la 16,98 yuani (2,55 dolari) la un maxim de 150,58 yuani (22,57 dolari), potrivit datelor Bursei din Shenzhen, scrie CNN.

Sora sa a devenit, de asemenea, miliardară

Michael Mai, în vârstă de 62 de ani, este cetățean australian și rezident permanent în Hong Kong. Înainte de a fonda compania, acesta ar fi lucrat ca învățător în orașul Zhongshan, din sudul Chinei, unde se află și sediul firmei.

Și sora sa, Mai Huixia, în vârstă de 64 de ani, care ocupă funcția de vicepreședinte al companiei, a ajuns în rândul miliardarilor. Averea sa este estimată de Forbes la aproximativ 2 miliarde de dolari.

După creșterea spectaculoasă de marți, acțiunile companiei au scăzut miercuri dimineață până la aproximativ 77 de yuani (12 dolari). Într-un comunicat, compania le-a transmis investitorilor să „investească rațional”.

Crown New Materials Technology are patru unități de producție în China și una în Vietnam. Produsele sale sunt utilizate într-o gamă largă de domenii, de la fabricarea plafoanelor auto până la componentele semiconductoarelor din telefoanele inteligente.

Bursa din China, afectată de temerile privind sectorul tehnologic

Creșterea spectaculoasă a acțiunilor companiei vine într-o perioadă dificilă pentru piețele bursiere din China. Indicii importanți au pierdut peste 20% față de maximele atinse în iunie, intrând astfel în teritoriu de piață bear, pe fondul consumului intern slab și al temerilor privind o posibilă spargere a bulei investițiilor în inteligența artificială.

În urmă cu două săptămâni, autoritățile de la Beijing au injectat 19 miliarde de dolari în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), potrivit datelor Bloomberg. A fost cea mai mare intervenție de acest fel de la începutul anului 2025, când taxele vamale anunțate de președintele american Donald Trump au provocat turbulențe pe piețele financiare.

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