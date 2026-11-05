De Black Friday, Echipăm.ro echipează OAMENII DE TREABĂ: 10 branduri în 10 zile, cu reduceri de până la 30% pentru companii

Black Friday la echipamente de protecție : 6 – 15 noiembrie 2026, exclusiv B2B.

: 6 – 15 noiembrie 2026, exclusiv B2B. 5 runde de câte 2 zile: În fiecare rundă intră la reducere produse de la 2 producători.

În fiecare rundă intră la reducere produse de la 2 producători. Cele mai mici prețuri din an și transport gratuit pentru comenzile de peste 999 lei + TVA.

Echipăm.ro, magazinul online specializat în echipamente de protecție, anunță prima campanie de Black Friday: „De Black Friday echipăm OAMENII DE TREABĂ”. Campania se adresează firmelor mici, mijlocii și mari preocupate de protecția și confortul angajaților din fabrici, depozite și șantiere, din industrii precum producția, logistica, construcțiile, automotive sau petrol și gaze.

„Echipamentul de protecție nu e o achiziție de impuls. E un buget pe care companiile îl planifică, pentru că de el depind siguranța și productivitatea oamenilor. Am vrut un Black Friday care să le ajute: produse de la branduri pe care le cunosc, la cele mai bune prețuri ale anului, și un calendar clar, ca să știe din timp când intră la reducere ce le trebuie echipelor lor”, a declarat Sorin Iftene, fondator Echipăm.ro.

Ce propune Echipăm.ro: Prețuri mici la branduri internaționale timp de 10 zile

În loc de o singură zi de reduceri, Echipăm.ro a ales o campanie de zece zile, împărțită în cinci runde. Fiecare rundă durează două zile și aduce la reducere bestsellerurile a doi producători de echipamente de lucru. Campania începe vineri, 6 noiembrie, și se încheie duminică, 15 noiembrie. Calendarul e următorul:

6 – 7 noiembrie: Kariban + Cerva

8 – 9 noiembrie: CoverGuard + Portwest

10 – 11 noiembrie: CXS Canis + Renania

12 – 13 noiembrie: Ardon + Stenso

14 – 15 noiembrie: Rock Safety + Malfini

Companiile pot accesa pagina dedicată echipam.ro/landing-bf-2026 pentru a-și planifica din timp achizițiile.

Ce intră la reducere

Din catalogul de peste 10.000 de produse, Echipăm.ro a selectat aproximativ 300 de bestselleruri, din cele mai populare categorii: bocanci de protecție, jachete fleece și softshell, geci de iarnă, îmbrăcăminte reflectorizantă, pantaloni de salopetă și mănuși de protecție.

Reducerile ajung la 30% față de prețul de listă de pe site, cu o medie estimată în jurul a 20%, iar compania promite cele mai mici prețuri ale anului pe platformă pentru produsele din campanie.

Echipăm.ro are acces la stocuri cumulate de peste 300 milioane de euro, prin rețeaua de depozite centrale și regionale ale partenerilor. De exemplu, compania poate livra până la 10.000 de jachete fleece pe durata celor 10 zile.

Câteva dintre ofertele campaniei:

Jachetă microfleece Kariban (Falco pentru bărbați / Maureen pentru femei) – 46,9 lei + TVA

(Falco pentru bărbați / Maureen pentru femei) – 46,9 lei + TVA Bocanci de protecție Sixton Labrador S3 – 333 lei + TVA

– 333 lei + TVA Jachetă softshell reflectorizantă Ardon Cityconic – 179 lei + TVA

– 179 lei + TVA Scurtă reflectorizantă vătuită de iarnă Cerva Bi-Road – 189 lei + TVA

– 189 lei + TVA Mănuși de protecție din piele bovină Rock Safety Greywolf 1 – 7,9 lei + TVA

Beneficii pentru companii:

Transport gratuit pentru comenzile de peste 999 lei + TVA.

pentru comenzile de peste 999 lei + TVA. Voucher surpriză pentru comenzile de minimum 999 lei + TVA plasate în timpul campaniei (un voucher per client), trimis pe mail până la sfârșitul lunii noiembrie.

pentru comenzile de minimum 999 lei + TVA plasate în timpul campaniei (un voucher per client), trimis pe mail până la sfârșitul lunii noiembrie. Puncte de loialitate duble pe toată durata campaniei. Companiile care se înscriu acum în programul de loialitate primesc și un bonus de bun venit de 5.000 de puncte, echivalentul a 50 de lei, care poate fi folosit încă de la prima comandă.

Estimări pentru Black Friday

Pentru această campanie, Echipăm.ro țintește vânzări de peste 1,5 milioane de lei, de două ori mai mult decât într-o lună obișnuită. Asta înseamnă aproximativ 15% din cifra de afaceri estimată pentru 2026. Valoarea medie a unei comenzi este în prezent de 1.000 lei, iar în campania de Black Friday se așteaptă să ajungă la 1.200 lei. În total pentru cele 10 zile, compania preconizează un volum de aproape 1.250 comenzi.

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Despre Echipăm.ro

Echipăm.ro (echipam.ro) este o companie românească fondată în 2018 de Sorin Iftene și specializată în echipamente de protecție a muncii. Compania s-a impus pe piață prin transformarea unei industrii tradiționale prin conceptul inovator de „fashion industrial” – echipamente de protecție care combină siguranța maximă cu design modern și confort superior.

Echipăm.ro oferă soluții complete de protecție a muncii: încălțăminte de protecție (bocanci, cizme, sandale S1, S1P, S3, S5), îmbrăcăminte de lucru (pantaloni, salopete, jachete, veste reflectorizante), echipamente pentru protecția capului (căști, ochelari, măști, antifoane, protectie respiratorie), mănuși de protecție, echipamente speciale pentru lucrul la înălțime și produse pentru industria alimentară. Deservește sute de clienți din sectoare precum manufacturing, construcții, logistică și industrie.

Cu produse certificate de la branduri premium, cum ar fi 3M, Ardon, Cerva Safety, DuPont, Portwest, Renania, Exena, Stenso, Petzl sau U-power, Echipăm.ro continuă să seteze standardele în industria de profil, demonstrând că antreprenoriatul românesc poate inova chiar și în cele mai tehnice domenii.