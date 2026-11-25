Ploile abundente care au început în noaptea de marți spre miercuri în sud-estul Franței au provocat creșterea rapidă a nivelului râurilor și închiderea mai multor drumuri. Cele mai puternice precipitații s-au înregistrat în departamentul Var, unde se află și cunoscuta stațiune Saint-Tropez.

Serviciul național de meteorologie Météo-France a emis un cod portocaliu de ploi și inundații pentru departamentele Var și Alpes-Maritimes, acesta din urmă având ca reședință orașul Nisa. O avertizare suplimentară de viituri este în vigoare în Var.

Potrivit Europe 1, avertizările vor rămâne în vigoare până la mijlocul nopții de miercuri spre joi.

Peste 150 de litri de apă pe metrul pătrat pe Coasta de Azur

Precipitațiile s-au intensificat în a doua jumătate a nopții de marți spre miercuri. În zona golfului Saint-Tropez, meteorologii au înregistrat o cantitate totală de 156 de litri de apă pe metrul pătrat de la începutul intemperiilor, dintre care peste 100 în numai trei ore.

În localitatea Cogolin, situată în apropiere de Saint-Tropez, cantitatea totală de precipitații a ajuns la 171 de litri pe metrul pătrat, dintre care aproape jumătate au căzut în două ore.

Drumuri închise și risc de inundare a locuințelor

Două râuri din sud-estul Franței, Gapeau și Réal-Martin, au înregistrat creșteri rapide ale nivelului apei.

Serviciul francez de monitorizare a viiturilor, Vigicrues, a descris fenomenul drept unul „de intensitate ridicată pentru această perioadă a anului”. Specialiștii atrag atenția asupra riscului de revărsare a râurilor și de inundare a zonelor locuite și a infrastructurii.

Autoritățile locale actualizează periodic lista drumurilor impracticabile sau închise circulației și le recomandă locuitorilor să limiteze deplasările și să nu pătrundă pe șoselele acoperite de apă.

Sud-estul Franței, devastat vara de incendii forestiere

Aceeași zonă din sud-estul Franței s-a confruntat în vara acestui an cu incendii forestiere de amploare.

Un incendiu izbucnit la 21 iulie în masivul Gros Bessillon, din departamentul Var, a fost stins complet abia la 18 august, după aproape o lună de intervenții.

Datele publicate de prefectura departamentului indicau 5.700 de hectare de vegetație distruse și aproximativ 6.000 de persoane evacuate.

Operațiunile de stingere au necesitat mobilizarea a peste 11.000 de pompieri. Aproximativ 6.000 de persoane au fost evacuate, iar bilanțul publicat la mijlocul lunii august indica 70 de locuințe avariate, dintre care 41 distruse complet.