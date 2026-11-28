Rafael Jódar a deschis drumul Spaniei spre finală, după ce l-a învins pe Cameron Norrie, scor 6-2, 7-5, într-o partidă care a durat 92 de minute. Tânărul tenismen spaniol, în vârstă de 20 de ani, a obținut astfel a treia victorie în tot atâtea confruntări directe cu britanicul.

Carlos Alcaraz a avut apoi misiunea de a închide semifinala și nu a întâmpinat probleme în fața lui Arthur Fery. Spaniolul s-a impus cu 6-2, 6-1, în doar 72 de minute, aducând punctul care a trimis reprezentativa iberică în finală.

Pentru Alcaraz a fost primul meci disputat în această săptămână la Cupa Davis, după ce a lipsit din sfertul de finală cu Austria. Tenismenul spaniol a ajuns la Bologna după ce a câștigat pentru prima dată Turneul Campionilor, la Torino, și a revenit în competiția pe echipe pentru prima dată din 2024.

„Sunt foarte fericit și mândru că am adus punctul prin care Spania s-a calificat în finală. Este a doua finală consecutivă pentru echipa noastră și prima pentru mine. Voi face tot ce este necesar pentru a câștiga. Este ceva pentru care am luptat de foarte mult timp”, a declarat Alcaraz după victoria cu Fery.

Spania, revanșă cu Italia pentru trofeul Cupei Davis

În ultimul act, Spania va întâlni Italia, campioana ultimelor trei ediții, echipă care a eliminat Cehia în semifinale, cu scorul de 2-1. Italienii au câștigat duelul decisiv la dublu, prin perechea Lorenzo Musetti – Andrea Vavassori, care s-a impus în fața cuplului Jiri Lehecka – Tomas Machac, scor 3-6, 6-1, 7-6 (4).

Cele două reprezentative s-au întâlnit și în finala ediției precedente, când Italia a câștigat cu 2-0 și și-a păstrat trofeul. Squadra Azzurra urmărește acum al patrulea titlu consecutiv, în timp ce Spania speră să câștige competiția pentru prima dată din 2019.

Finala Cupei Davis 2026 este programată duminică, de la ora 16:00.