Durerea de picioare la mers poate avea numeroase cauze, printre care și boala arterială periferică , afecțiune provocată de îngustarea sau blocarea arterelor care asigură circulația sângelui la nivelul membrelor inferioare. În formele severe, boala poate duce la complicații grave, inclusiv la afectarea ireversibilă a țesuturilor și la necesitatea amputării membrului afectat.

Maria, în vârstă de 80 de ani, suferea de doi ani de dureri puternice la nivelul picioarelor, care se agravau în timpul mersului și îi afectau viața de zi cu zi. De profesie asistentă medicală, femeia a intuit că simptomele sale ar putea fi cauzate de o afecțiune cardiovasculară și s-a programat pentru consult de specialitate.

Investigațiile efectuate la recomandarea medicului, printre care ecografia Doppler și examenul angio-CT, au evidențiat plăci de aterom calcificate, care îngustau semnificativ arterele și limitau circulația sângelui. În cazul Mariei, modificările arteriale erau severe și provocau claudicație , manifestată prin durere la mers care se ameliorează în repaus.

Medicul i-a recomandat pacientei să meapublicigă pentru tratament la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR. Cazul Mariei era complex, din cauza modificărilor aterosclerotice severe, cu depuneri importante de calciu, care îngreunau tratamentul endovascular. Vârsta înaintată a pacientei reprezenta un alt element de luat în considerare în stabilirea conduitei terapeutice.

În acest context, echipa medicală de la Spitalul Clinic SANADOR a recomandat un tratament minim invaziv de cardiologie intervențională , respectiv aterectomie cu sistemul Jetstream. Această tehnologie poate fi utilizată pentru tratarea unor îngustări sau blocaje ale arterelor periferice, inclusiv atunci când există calcificări importante. Sistemul permite fragmentarea și aspirarea plăcilor de aterom, contribuind la îndepărtarea obstrucției și la îmbunătățirea circulației sângelui.

Dr. Rodica Niculescu i-a explicat pacientei în ce constă tratamentul și a încurajat-o, iar Maria a acceptat intervenția. Aterectomia cu Jetstream a fost completată, în cadrul aceleiași intervenții, printr-o angioplastie periferică cu implantarea unui stent. Acesta are rolul de a menține deschis segmentul arterial tratat și de a reduce riscul de reîngustare.

După intervenție, Maria a avut o evoluție favorabilă și a fost mulțumită de rezultatele obținute. La doi ani de la tratament, pacienta declara că se simte foarte bine, respectă recomandările medicilor și revine periodic la controalele de specialitate.

La SANADOR, pacienții cu boală arterială periferică au acces la consultații de specialitate și investigații pentru evaluarea circulației arteriale și stabilirea tratamentului potrivit. La Spitalul Clinic SANADOR, procedurile de cardiologie intervențională, inclusiv aterectomia cu sistemul Jetstream și angioplastia periferică, sunt realizate în Laboratorul de Cateterism, dotat cu două angiografe Philips Azurion 7. Atunci când este necesar, pacienții beneficiază și de evaluare multidisciplinară, prin colaborarea specialiștilor implicați în tratamentul afecțiunilor vasculare.