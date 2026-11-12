Problema din dormitor care poate anunța o boală de inimă, potrivit unui cardiolog

Arterele care duc sângele spre organul sexual masculin sunt mult mai mici decât cele ale inimii. De aceea, o circulație care începe să funcționeze prost se poate vedea acolo înaintea altor simptome. Disfuncția erectilă persistentă merită luată în serios, avertizează dr. Francesco Lo Monaco, cardiolog cu cabinet pe Harley Street, la Londra, potrivit gazettelive.co.uk.

Medicul le cere bărbaților să nu se jeneze să ceară sfatul unui specialist, mai ales când problemele persistă și nu au o explicație.

„O erecție depinde de un flux sanguin sănătos. Dacă vasele de sânge nu funcționează cum ar trebui, funcția erectilă poate fi afectată”, spune el.

De ce problema apare mai întâi în dormitor

Stresul, oboseala, anxietatea sau unele medicamente pot provoca probleme de erecție. Când acestea se repetă, pot avea însă legătură cu hipertensiunea, colesterolul mărit sau diabetul. Disfuncția erectilă și bolile cardiovasculare au aceiași factori de risc: tensiunea mare, colesterolul, diabetul, fumatul și sedentarismul.

„Bărbații se pot simți perfect bine și totuși să aibă tensiunea sau colesterolul mare”, spune cardiologul. Asta nu înseamnă că orice bărbat cu probleme de erecție are o boală de inimă, precizează el. La unii însă poate fi un semn timpuriu al unor probleme vasculare.

Specialiștii de la UChicago Medicine arată că disfuncția erectilă poate apărea cu trei până la cinci ani înaintea unui infarct. Ea afectează aproximativ 15% dintre bărbații de 40 și 50 de ani și aproape jumătate dintre cei între 60 și 70 de ani.

Bărbații cu disfuncție erectilă au un risc de infarct de 1,25 până la 2,5 ori mai mare.

Ce analize nu trebuie amânate

Lo Monaco le recomandă bărbaților cu probleme repetate să meargă la medicul de familie. În funcție de simptome și de istoricul medical, verificările pot include:

Tensiunea arterială. Hipertensiunea nu dă adesea niciun simptom, dar în timp afectează vasele de sânge. „Nu îți poți evalua tensiunea după cum te simți”, spune cardiologul.

Hipertensiunea nu dă adesea niciun simptom, dar în timp afectează vasele de sânge. „Nu îți poți evalua tensiunea după cum te simți”, spune cardiologul. Colesterolul. Un test de sânge arată nivelul colesterolului și al altor grăsimi din sânge. Colesterolul LDL mare favorizează depunerile din artere. Chiar și un om slab și activ poate avea colesterolul mărit, iar istoricul familial contează.

Un test de sânge arată nivelul colesterolului și al altor grăsimi din sânge. Colesterolul LDL mare favorizează depunerile din artere. Chiar și un om slab și activ poate avea colesterolul mărit, iar istoricul familial contează. Glicemia. Analiza HbA1c arată media glicemiei din ultimele două-trei luni și poate depista prediabetul sau diabetul de tip 2. Diabetul afectează vasele și nervii implicați în erecție.

Analiza HbA1c arată media glicemiei din ultimele două-trei luni și poate depista prediabetul sau diabetul de tip 2. Diabetul afectează vasele și nervii implicați în erecție. O evaluare generală. Medicul poate întreba despre stilul de viață, medicamente și bolile din familie. Poate măsura greutatea și talia, poate verifica testosteronul sau riscul cardiovascular general.

Ce trebuie făcut când problema revine

Dificultățile ocazionale sunt frecvente și pot ține de stres, de oboseală sau de alcool. Problemele de erecție nu au întotdeauna o cauză fizică, ci pot fi legate și de anxietate sau de relația de cuplu, spune cardiologul. Când se repetă, bărbații ar trebui să meargă la medic, nu să ia suplimente sau să aștepte să treacă de la sine.

Bărbații care iau nitrați pentru inimă, precum nitroglicerina, trebuie să discute cu cardiologul înainte de a lua medicamente pentru erecție, pentru că asocierea lor poate fi periculoasă.