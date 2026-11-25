Când rețeaua publică nu ajunge

În lipsa rețelei, soluția rămâne sursa proprie, iar lucrările de foraje puturi pentru uz casnic sunt o variantă frecventă pentru proprietarii de case. O astfel de investiție ridică însă întrebări tehnice, legale și sanitare, la care merită răspunsuri clare înainte de prima lucrare.

Ce spune legislația apelor

Lucrările care au legătură cu apele sunt reglementate de Legea apelor nr. 107/1996, iar actele necesare se emit de Administrația Națională „Apele Române”, prin administrațiile bazinale de apă. Avizul de gospodărire a apelor se obține în faza de proiectare, înainte de începerea lucrărilor, iar autorizația se emite după execuție, pentru funcționarea obiectivului. Lista lucrărilor reglementate include „lucrări de prospecțiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre”. Procedura de autorizare aprobată prin Ordinul nr. 891/2019 exclude de la autorizare alimentarea cu apă pentru nevoile gospodăriei proprii, dacă nu se folosesc instalații sau acestea au capacitate de până la 0,2 l/s. Cerințele concrete depind de adâncime, debit și zonă, deci o verificare la administrația bazinală înainte de lucrare evită surprizele.

Foraj sau fântână: de unde vine apa

Apa subterană se găsește în acvifere. Cele de mică adâncime, captate de obicei prin fântâni săpate sau foraje scurte, sunt mai expuse infiltrațiilor de la suprafață, în timp ce ghidul de evaluare sanitară publicat pe site-ul Ministerului Sănătății consideră preferabile sursele de mare adâncime. Același ghid arată că apele subterane au, în general, calitate constantă, mineralizare ridicată și încărcare organică redusă, dar pot conține fier, mangan, amoniu, nitrați și nitriți. Printre sursele de contaminare enumerate se numără fosele septice, grajdurile, fântânile abandonate și îngrășămintele agricole. De aceea, amplasamentul și adâncimea captată se stabilesc după condițiile hidrogeologice locale, nu după o regulă de adâncime „standard”.

Etapele tehnice ale unui foraj

Execuția unor foraje puturi corecte începe cu amplasamentul: departe de fose septice și grajduri, ferit de șiroire și băltire. Urmează forarea, tubarea cu coloană de protecție, montarea filtrului în dreptul stratului acvifer și etanșarea spațiului dintre coloană și teren, pentru ca apa de la suprafață să nu se infiltreze pe lângă tubaj. După execuție se fac curățarea forajului și proba de pompare, care arată debitul real al sursei. La gura forajului, agenția americană de mediu (EPA) recomandă capac sau etanșare sanitară, teren înclinat astfel încât apa de ploaie să se scurgă departe de foraj, tubaj netăiat sub nivelul solului și apelul la un specialist certificat pentru orice lucrare nouă, modificare sau închidere.

Calitatea apei: limite și analize

Apa destinată consumului uman este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 7/2023, care transpune Directiva (UE) 2020/2184 și a înlocuit Legea nr. 458/2002. Fântânile, puțurile de mică adâncime și captările exploatate local se controlează prin prelevare de probe și analize de laborator. Sistemele individuale care furnizează sub 10 m³ pe zi sau deservesc mai puțin de 50 de persoane sunt exceptate, dacă apa nu este furnizată în cadrul unei activități comerciale sau publice. Printre valorile prevăzute se numără 0 E. coli și 0 enterococi la 100 ml, 50 mg/l nitrați, 0,5 mg/l nitriți și 10 µg/l arsen. Potrivit OMS, nitrații provin din îngrășăminte, ape uzate și fose septice și afectează mai ales sugarii hrăniți cu biberon. Instituția americană CDC recomandă testarea apei din fântâni cel puțin o dată pe an, pentru coliformi, nitrați, totalul substanțelor dizolvate și pH.

Întreținere și greșeli frecvente

CDC subliniază că proprietarul fântânii răspunde de testarea apei, iar analizele se repetă după inundații, lucrări în apropiere, reparații la instalație sau la orice schimbare de miros, culoare ori gust. Ghidul sanitar al Ministerului Sănătății arată că ploile abundente și viiturile cresc riscul de contaminare microbiologică și chimică a forajului, iar seceta crește concentrațiile de fier, mangan și nitrați. Greșelile frecvente sunt amplasarea lângă fosa septică sau grajd, lipsa capacului etanș și abandonarea fântânilor vechi fără sigilare, care devin căi de infiltrare a poluanților. Un foraj scos din uz se închide de un specialist și nu se folosește pentru depozitarea deșeurilor.