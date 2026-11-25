Sfânta Mare Muceniță Ecaterina este prăznuită anual, în calendarul ortodox, pe 25 noiembrie. Simbol al credinței neclintite și curaj, Sfânta Ecaterina este cinstită ca ocrotitoare a celor care studiază și a persoanelor preocupate de cunoaștere.

Potrivit Basilica, Ecaterina provine de la grecescul „katharos”, care se traduce prin „pur”, „curat” sau „neîntinat”. La noi în țară, aproape 320.000 de români o au ca ocrotitoare spirituală pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina.

Cele mai întâlnite prenume masculine sunt Cătălin, Ecaterin și Katalin, în timp ce în cazul femeilor, cele mai des întâlnite prenume sunt Cătălina Ecaterina, Catinca, Tinca, Tincuța, Caterina (2.570), Catrina (1.985), Cati și Catrinel.

Cine a fost Sfânta Mare Muceniță Ecaterina

Potrivit tradiției creștine, Sfânta Ecaterina s-a născut în Alexandria Egiptului, la sfârșitul secolului al III-lea, pe vremea împăratului Maximian, într-o familie nobilă.

A avut parte de o educație aleasă, studiind filosofia, medicina, dar și alte domenii ale cunoașterii.

Ecaterina și-a dorit un soț care să o întreacă în frumusețe, înțelepciune și noblețe și, din acest motiv, în urma unor discuții cu un bătrân duhovnic, a descoperit credința creștină, a primit Sfântul Botez și L-a mărturisit pe Hristos drept Mirele sufletului său, mai notează Basilica.

Pentru că a îmbrățișat credința creștină și nu a renunțat la ea, Ecaterina a refuzat să aducă jertfe zeilor păgâni. Din această cauză, ea a fost întemnițată și supusă chinurilor.

Ecaterina a fost condamnată la moarte, după ce a fost torturată. Potrivit relatărilor creștine, ar fi fost legată de o osie cu patru roți prevăzute cu țepi, însă roțile s-au rupt.

După ce a scăpat de acest lucru, Sfânta Ecaterina a fost ulterior executată prin decapitare. În icoane, Sfânta Ecaterina este reprezentată adesea alături de o roată, simbol al martiriului său.

Moaștele sale sunt păstrate la Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Ecaterina

În ziua de 25 noiembrie, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbele bisericești, dar și să se roage. În calendarul ortodox, ziua este marcată cu cruce neagră și deși ne aflăm în Postul Crăciunului, nu este dezlegare la pește.

În general, zilele dedicate marilor sfinți sunt asociate și cu evitarea certurilor și a conflictelor, iar muncile gospodărești trebuie amânate.

Potrivit superstițiilor, vremea din această zi ar anunța cum va fi iarna ce urmează. Dacă va fi frig și va ninge, înseamnă că va fi o iarnă lungă și grea, în timp ce o zi cu soare, mai blândă, prevestește o iarnă mai ușoară.