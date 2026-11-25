Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat un control la o societate comercială din domeniul construcțiilor, pentru verificarea obligațiilor fiscale aferente perioadei 2021-2025.

În urma analizării documentelor financiar-contabile, a evidențelor fiscale și a declarațiilor depuse, inspectorii au identificat diferențe între veniturile realizate și cele înregistrate în contabilitate, precum și nereguli privind evidențierea și declararea sumelor plătite persoanelor care au desfășurat activități în beneficiul societății.

În ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, societatea a evidențiat în deconturile fiscale TVA deductibilă peste nivelul justificat de documentele financiar-contabile. Diferența identificată este de aproximativ 1,7 milioane de lei.

De asemenea, verificările au arătat că firma nu a înregistrat și declarat integral veniturile aferente serviciilor prestate. Valoarea veniturilor nedeclarate identificate de inspectori este de aproximativ 1,9 milioane de lei.

Totodată, inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism prin care plățile erau efectuate prin conturile bancare personale ale directorului societății și ale unei rude de gradul întâi a acestuia. Verificările au relevat și utilizarea în interes personal a unor fonduri aparținând societății.

Cum erau transferați banii destinați personalului

Din analiza fluxurilor financiare, inspectorii au constatat că sumele destinate plății personalului erau transferate din conturile societății în conturile bancare personale ale directorului și ale rudei sale.

În detaliile transferurilor figurau mențiuni precum „împrumut”, „chirie”, „cazare” sau „rată”. Ulterior, din aceste conturi erau efectuate transferuri către aproximativ 100 de persoane fizice.

Potrivit verificărilor, plățile de natură salarială depășeau sumele înregistrate în contabilitate și declarate prin Declarația 112. Inspectorii au identificat și transferuri către persoane care nu aveau calitatea de salariați ai societății, dar prestau activități în beneficiul acesteia fără contracte individuale de muncă.

Valoarea cumulată a plăților identificate în cele două categorii a fost de aproximativ 2,19 milioane de lei.

Directorul ar fi folosit în interes personal 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro

Separat de circuitul plăților destinate personalului, inspectorii antifraudă au constatat că directorul societății ar fi utilizat în interes personal fonduri aparținând firmei, în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro.

În cadrul controlului au fost analizate și împrejurările în care societatea era administrată în fapt de director, în condițiile în care administratorul de drept nu ar fi avut nicio implicare în activitatea curentă a firmei.

Potrivit declarației administratorului de drept, care deține și calitatea de asociat, acesta a acceptat să semneze documentele de înființare a societății la solicitarea directorului, prietenul său din copilărie, întrucât acesta nu ar fi putut înființa, la acel moment, o societate comercială pe numele său.

Obligații fiscale de aproximativ un milion de lei

Pentru fondul brut de salarii corespunzător plăților identificate, inspectorii antifraudă au calculat în sarcina societății obligații fiscale de aproximativ un milion de lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii și contribuții sociale.

Pe lângă acestea, controlul a identificat venituri nedeclarate de aproximativ 1,9 milioane de lei și TVA deductibilă înscrisă nejustificat în deconturile fiscale, în valoare de aproximativ 1,7 milioane de lei.