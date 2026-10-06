Procedură în premieră. O tumoră care apăsa inima și plămânii unui făt, micșorată fără operație

Bebelușul suferea de o malformație pulmonară congenitală rară, cunoscută sub numele de CPAM – malformație congenitală a căilor respiratorii pulmonare –, care apare la aproximativ una din 25.000-35.000 de sarcini, potrivit The Independent.

În majoritatea cazurilor, afecțiunea nu pune viața în pericol. Într-un număr redus de situații însă, formațiunea poate crește foarte repede și poate ajunge să comprime inima și plămânii fătului, existând inclusiv riscul de deces intrauterin.

Tumora ajunsese să comprime inima și plămânii

Cazul a implicat o femeie însărcinată în vârstă de 40 de ani. La 22 de săptămâni de sarcină, formațiunea din plămânul fătului ajunsese la aproximativ cinci centimetri și era suficient de mare pentru a exercita presiune asupra inimii și plămânilor.

Medicii au observat, de asemenea, o acumulare periculoasă de lichid în abdomenul fătului.

În prezent, nu există un tratament standard care să poată fi aplicat tuturor cazurilor de CPAM. În anumite situații, femeilor însărcinate li se administrează corticosteroizi pentru a încerca reducerea dimensiunii formațiunii.

În cazurile rare în care apar chisturi mari pline cu lichid, medicii pot introduce un ac prin abdomenul și uterul mamei pentru a monta un tub de drenaj. Procedura este însă asociată, în unele situații, cu un risc crescut de naștere prematură.

O altă variantă este lobectomia fetală, o intervenție chirurgicală majoră în care uterul este deschis, tumora este îndepărtată de la nivelul fătului, iar acesta este apoi reintrodus în uter. Potrivit unui studiu al University of California San Francisco, rata de supraviețuire în astfel de cazuri este de aproximativ 50%.

Medicii au introdus un ac direct în formațiune

În cazul din China, medicii au ales o abordare mult mai puțin invazivă.

Ei au introdus un ac subțire prin abdomenul mamei, până în formațiunea pulmonară a fătului, apoi au transmis prin acesta energie cu microunde.

Tehnica determină vibrarea moleculelor de apă din țesuturi, ceea ce produce o temperatură foarte ridicată și distruge țesutul anormal din interior spre exterior.

Procedura este cunoscută drept ablație cu microunde.

Tumora s-a micșorat în trei zile

Rezultatele au apărut rapid. La numai trei zile după intervenție, tumora se redusese semnificativ, iar acumularea de lichid din abdomenul fătului dispăruse complet.

Copilul a fost adus pe lume prin cezariană la 37 de săptămâni de sarcină și a cântărit aproximativ 2,9 kilograme.

Medicii au descris intervenția drept „un nou reper”, precizând că este primul caz raportat în care ablația cu microunde a fost utilizată pentru tratarea CPAM la un făt.

Medicii avertizează că este vorba despre un singur caz

Cercetătorii atrag însă atenția că rezultatele unui singur caz nu sunt suficiente pentru a stabili cu certitudine siguranța și eficiența procedurii.

Dacă tehnica se va dovedi sigură, reproductibilă și eficientă și în alte cazuri, ea ar putea deveni o nouă opțiune pentru formele severe de CPAM, în special atunci când tumora crește suficient de mult încât să amenințe viața fătului.