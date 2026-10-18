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Papa Leon a apărut pentru prima dată în public după operația la plămâni. „Îmi voi relua treptat activitatea cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile voastre”

Papa Leon al XIV-lea a apărut pentru prima dată în public în urma operației la plămâni. Suveranul Pontif s-a adresat mulțimii din Piața Sfântul Petru, spunând că își va relua activitatea „cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile voastre”.
Papa Leon a apărut pentru prima dată în public după operația la plămâni. „Îmi voi relua treptat activitatea cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile voastre”
Ioana Târziu
18 oct. 2026, 14:01, Știri externe
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Papa Leon s-a adresat duminică mulțimilor din Piața Sfântul Petru, în cadrul primului său eveniment public de la operația de cancer pulmonar din urmă cu cinci zile.

Papa a apărut zâmbind

Potrivit Reuters, Suveranul Pontif a apărut zâmbind de la o fereastră a Palatului Apostolic al Vaticanului, în timp ce le vorbea pelerinilor de jos cu o voce fermă și clară.

Papa a fost supus marți unei operații de îndepărtare a lobului inferior al plămânului drept. În urma intervenției chirurgicale, medicii au descoperit că liderul Bisericii Catolice suferă de cancer pulmonar. Operația a confirmat că are adenocarcinom, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Sâmbătă, Suveranul Pontif a fost externat din spital, după ce medicii au declarat că acesta este „apt pentru externare”.

Suveranul Pontif poate să își desfășoare normal activitățile

„Recuperarea sa postoperatorie îi permite să își desfășoare activitățile zilnice normale complet pe cont propriu”, se arată într-un raport medical semnat de medicul personal al Papei, Dr. Luigi Carbone, și de șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Gemelli, Dr. Stefano Margaritora.

Duminică, Papa Leon a venit de unul singur la fereastra palatului și și-a ținut întâlnirea săptămânală de la prânz, ca de obicei.

Le-a mulțumit oamenilor din întreaga lume pentru rugăciunile lor și a spus că se va întoarce încetul cu încetul la datoria deplină de lider al Bisericii, care numără 1,4 miliarde de membri.

„După ce am depășit această fază delicată, îmi voi relua treptat activitățile, întotdeauna cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile voastre”, a spus Suveranul Pontif, potrivit sursei citate.

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