Medicii vorbesc despre un posibil progres major, cel mai important în decenii, în tratamentul unuia dintre cele mai letale și mai greu de tratat tipuri de cancer.

Vorbim despre o pastilă administrată zilnic, daraxonrasib, care pare să micșoreze tumorile și, la unii pacienți, chiar să le facă să dispară de pe imagistică.

Specialiștii atrag însă atenția că rezultatele sunt preliminare și că tratamentul nu trebuie privit ca un leac.

Ce a arătat studiul

Medicamentul se numește daraxonrasib și a fost administrat împreună cu chimioterapia unui grup de 61 de pacienți, diagnosticați recent cu cancer pancreatic avansat, care se extinsese deja în alte părți ale corpului.

Este un studiu de fază I/II, adică una dintre primele etape de testare pe oameni.

Rezultatele au fost acestea: tumorile au încetat să crească la aproximativ 90% dintre pacienți, la puțin peste 60% dintre pacienți, tumorile s-au micșorat sau au dispărut, iar la circa 8% dintre pacienți, adică unul din 12, cancerul a devenit nedetectabil la scanările CT.

Participanții au fost urmăriți, în medie, un an și jumătate, iar unii dintre ei nu au avut o reapariție a bolii în această perioadă.

Nu se știe însă cât timp poate ține boala sub control tratamentul, iar studii mai lungi sunt necesare pentru a afla dacă și pentru cât timp poate fi obținută o remisiune.

De ce contează

Cancerul pancreatic este recunoscut ca fiind dificil de tratat. În Marea Britanie are cea mai mică rată de supraviețuire dintre toate cancerele frecvente.

Chimioterapia poate micșora tumorile, dar de multe ori boala reapare.

Cei mai mulți pacienți cu boală avansată supraviețuiesc luni, nu ani.

Dr. Sam Godfrey, de la organizația Cancer Research UK, a spus pentru BBC că medicamentul a găsit o cale de a ataca ținta considerată ani la rând imposibil de atacat și că, în sfârșit, apar progrese într-un domeniu în care erau mult așteptate.

Organizația a numit rezultatele „cel mai mare pas înainte din ultimele decenii“ pentru pacienții cu cancer pancreatic.

Dr. Wungki Park, de la Memorial Sloan Kettering Cancer Center din SUA, implicat în studiu, a spus că rezultatele sunt foarte încurajatoare până acum. Mai mulți pacienți răspund la tratament, răspunsurile sunt mai profunde, iar durata controlului bolii s-a dublat aproape, ceea ce ar putea duce, în timp, la o supraviețuire mai lungă.

Cum funcționează medicamentul

Daraxonrasib este un tratament țintit. Se leagă de anumite mutații numite RAS, prezente în majoritatea cancerelor pancreatice, și le blochează, oprind astfel un mecanism care stimulează creșterea tumorii. Medicamentul a fost deja aprobat în SUA.

Mutații asemănătoare apar și în zeci de alte tipuri de cancer, printre care cele de plămân și de ovar. Din acest motiv, medicamentul ar putea ajuta mulți alți pacienți. Dr. Godfrey speră ca succesul timpuriu din cancerul pancreatic să poată fi extins la alte tipuri de cancer.

Prudența specialiștilor

Medicii subliniază că ar fi prematur să vorbim despre vindecare. Chiar dacă scanările nu mai arată urme de boală, cancerul poate reveni, iar absența lui nu poate fi confirmată decât după o perioadă mai lungă. Rezultatele sunt prezentate la simpozionul european EORTC–NCI–AACR 2026. Prof. Elena Garralda, președinta conferinței, a spus că ele sunt promițătoare, pentru că tratamentul combinat ar putea îmbunătăți semnificativ atât supraviețuirea generală, cât și timpul până când tumorile încep să crească din nou.

Cât de răspândită este boala

În Statele Unite, cancerul pancreatic reprezintă aproximativ 3% dintre toate cancerele, dar cauzează circa 8% dintre decesele provocate de cancer, adică în jur de 53.000 de morți pe an. În Marea Britanie sunt diagnosticate 11.500 de cazuri pe an, iar aproximativ 10.200 de oameni mor din cauza bolii, potrivit Cancer Research UK. Printre cei care au murit din cauza ei se numără actorul Alan Rickman, în 2016, la cinci luni după diagnostic.

Simptomele pot include îngălbenirea pielii și a ochilor (icter), mâncărimi, urină mai închisă la culoare, scaun mai deschis, scădere inexplicabilă în greutate, oboseală și temperatură ridicată. Persoanele care observă astfel de semne trebuie să se adreseze medicului.