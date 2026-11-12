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Alertă aeriană în Tulcea. Posibile drone semnalate în nord-estul județului

Un mesaj Ro-Alert de alarmă aeriană a fost emis joi de autorități pentru zona de nord-est a județului Tulcea, populația fiind avertizată cu privire la o posibilă incursiune a unei drone.
Alertă aeriană în Tulcea. Posibile drone semnalate în nord-estul județului
Cosmin Pirv
12 nov. 2026, 12:50, Social
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Alerta a fost emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și vizează locuitorii din nord-estul județului.

Potrivit mesajului, este vorba despre o posibilă incursiune de drone în zonă.

Localnicii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa acestora, oamenii sunt îndemnați să rămână în locuințe, departe de geamuri și pereții exteriori.

În ultimele luni, locuitorii județului Tulcea au primit în repetate rânduri mesaje Ro-Alert privind posibile incursiuni ale dronelor.

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