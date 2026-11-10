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Dronă detectată la 25 de kilometri est de Sulina. A fost emis RO-Alert pentru estul județului Tulcea

O dronă a fost detectată, marți, la aproximativ 25 de kilometri est de Sulina. Ministerul Apărării Naționale anunță că două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar un mesaj RO-Alert a fost emis pentru populația din estul județului Tulcea.
Dronă detectată la 25 de kilometri est de Sulina. A fost emis RO-Alert pentru estul județului Tulcea
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Diana Nunuț
10 nov. 2026, 18:19, Social
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Ministerul Apărării Naționale a anunțat marți că o dronă a fost detectată la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina.

În acest sens, două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

„Astăzi, 10 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri est de localitatea Sulina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a anunțat MApN.

În plus, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din estul județului Tulcea.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul județului Tulcea, iar la ora 17.31 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.

Instituția a mai precizat că va reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației.

Luni, un alt mesaj RO-Alert a fost emis pentru populația din estul Tulcea. MApN anunțase că a detectat o dronă la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spațiul aerian al Ucrainei.

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