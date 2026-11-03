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Cod Roșu de inundații în estul județului Constanța. Anunțul hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți dimineața o avertizare Cod Roșu de inundații, care vizează râurile din estul județului Constanța. Avertizarea hidrologică vine ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării viiturilor.
Cod Roșu de inundații în estul județului Constanța. Anunțul hidrologilor
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
03 nov. 2026, 08:12, Știrile zilei
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Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți dimineața o avertizare Cod Roșu de inundații pe râurile din estul județului Constanța, la sud de Canalul Dunăre-Marea Neagră.

Avertizarea hidrologică este în vigoare astăzi, între orele 06:05 și 12:00.

„Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de pericol”, au transmis hidrologii.

Concret, fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare în bazinele hidrografice Tatlageacul Mare și Tatlageacul Mic.

Hidrologii au emis și câteva recomandări pentru populație în contextul avertizării Cod Roșu de inundații.

„Recomandăm populației din zonele vizate să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundate, să păstreze distanța față de maluri și să respecte indicațiile autorităților. Este esențială urmărirea mesajelor oficiale și a eventualelor actualizări ale avertizării, a mai transmis INHGA.

Cod roșu de ploi în județul Constanța

Avertizarea hidrologică vine în contextul în care ANM a emis, marți dimineața, o avertizare nowcasting Cod roșu de ploi pentru mai multe localități din județul Constanța.

Avertizarea este valabilă până marți dimineață, la ora 8:30, pentru localitățile 23 August, Limanu și Mangalia.

Potrivit meteorologilor, va continua să plouă, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. În zonele vizate s-au înregistrat deja, în ultimele ore, cantități de precipitații de aproximativ 80 de litri pe metru pătrat.

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