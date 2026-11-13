Irina Chițu, FinZoom.ro: „Este un moment potrivit pentru că oamenii să își reevalueze creditele existente”. Scăderea dobânzilor poate reduce rambursarea împrumutului cu 8 ani și 10 luni

Scăderea dobânzilor reprezintă un factor pozitiv pentru piața creditării și poate susține o relansare graduală, în special pe segmentul creditelor ipotecare, explică Irina Chiţu.

„O dobândă mai mică înseamnă o rată lunară mai accesibilă și poate permite unor clienți care până acum nu se încadrau în gradul de îndatorare să acceseze un credit. În același timp, poate determina și persoane care au amânat achiziția unei locuințe să revină în piață”, consideră directorul comparatorului bancar FinZoom.ro.

Pe piață vedem și o competiție mai intensă între bănci, și, potrivit Irinei Chițu, campaniile de Black Friday 2026 sunt un exemplu: șase instituții bancare au anunțat dobânzi promoționale pentru credite de consum, refinanțări și finanțări auto, cu dobânzi de pornire chiar sub 5,5% în anumite cazuri.

„Nu înseamnă că orice credit trebuie refinanțat”

Nu orice credit trebuie refinanțat, dar românii sunt sfătuiți să strângă cât mai multe informații și oferte din piață înainte de a lua o decizie.

„În ceea ce privește refinanțarea, consider că este un moment potrivit pentru că oamenii să își reevalueze creditele existente. Nu înseamnă că orice credit trebuie refinanțat, ci că merită verificat dacă există o ofertă care reduce costul total al finanțării. Aș atrage atenția în special asupra persoanelor care au contractat credite în perioade cu dobânzi variabile, cu dobânzi ridicate sau care au trecut/urmează să treacă de la dobânda fixă la cea variabilă”, explică Irina Chițu.

În cazul refinanțării, sunt și costuri pe care potențialii clienți trebuie să le ia în calcul, atrage atenția directorul comparatorului bancar FinZoom.ro.

„Un aspect important este că refinanțarea nu presupune doar compararea dobânzilor. Există și costuri administrative: evaluarea imobilului, taxele notariale, înscrierile și radierile din cartea funciară, comisioanele de analiză și asigurările. Observăm că băncile încearcă să își diferențieze ofertele și prin acoperirea unora dintre aceste cheltuieli. Unele oferă evaluarea gratuită, altele elimină comisionul de analiză sau suportă anumite costuri notariale. Acest lucru poate reduce semnificativ barieră de intrare pentru un client care vrea să își mute creditul”, a explicat Irina Chițu.

Recomandarea sa este ca oamenii să solicite o simulare completă, în care să fie evidențiate atât costurile suportate de bancă, cât și cele care rămân în sarcina lor.

Decizia trebuie luată pe baza economiei totale obținute, nu doar a dobânzii afișate în reclamă”, a subliniat vicepreședinte AAFBR.

Studiu de caz: rată mai mică sau rambursare mai scurtă

Dacă alegem să refinanțăm, un studiu de caz actualizat zilele trecute pe Finzoom.ro arată că am câștiga aproape 9 ani – 8 ani și 10 luni – dacă alegem o rată egală la rambursare. Puteți să ne dați u exemplu de calcul actualizat la actualele dobânzi/rate, va rugăm?

Conform studiului de caz FinZoom.ro, refinanțarea unui credit Nouă Casă (cu un sold de 260.000 lei și 25 de ani rămași de rambursat), poate reduce rata inițială cu 445 de lei pe lună (de la 1.933 lei la 1.488 lei).

Dacă clientul alege refinanțarea cu reducerea perioadei, cu o rată inițială apropiată de cea actuală, acesta poate termina creditul cu 8 ani și 10 luni mai devreme și economisi aproximativ 155.452 lei la dobândă.

În acest exemplu, creditul Nouă Casă are o dobândă variabilă de 7,57%, care este formată din indicele IRCC (care are valoarea 5,57%) și marja băncii de 2 puncte procentuale. Rată lunară la creditul Nouă Casă este de 1.933 lei.

Dacă se alege o refinanțare cu reducerea ratei inițiale și păstrând perioada de 25 de ani, atunci rată lunară din perioada cu dobândă fixă poate scădea astfel:

La 1.505 lei, în cazul în care se optează pentru un credit ipotecar imobiliar cu dobândă fixă de 4,90% în primii 5 ani. Rată va fi redusă cu 428 de lei pe lună, adică cu aproximativ 22,1%.

La 1.488 lei, în cazul în care este ales un credit ipotecar imobiliar cu dobândă fixă de 4,79% în primii 3 ani. Rată va fi redusă cu 445 de lei pe lună, adică cu aproximativ 23%.

În studiul citat, dobânzile analizate provin din ofertele Black Friday disponibile la 6 noiembrie 2026 și presupun virarea salariului la bancă. Aplicarea lor depinde de condițiile campaniei și de eligibilitatea solicitantului. Calculele folosesc ofertele din 6 noiembrie 2026 și presupun menținerea IRCC la 5,57% în perioada cu dobândă variabilă. Ratele ulterioare perioadei fixe și economiile totale sunt estimative.

Irina Chițu atrage atenția că cea mai mică rată de la începutul creditului nu înseamnă automat și cel mai mic cost pe întreaga perioadă. Comparația trebuie să includă DAE, durata dobânzii fixe, marja aplicată ulterior și comisioanele.