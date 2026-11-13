Tunelul recordurilor. Unde se construiește cel mai adânc, cel mai lung și cel mai plictisitor tunel subacvatic din lume

E39 Rogfast va fi cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume. Potrivit Express, proiectul inginerilor norvegieni are scopul de a reduce timpul de călătorie între orașe importante.

Cu o lungime de 27 de kilometri, acesta va deveni o componentă esențială a unei autostrăzi de-a lungul coastei de vest a Norvegiei, făcând legătura între Nord-Jæren și Haugalandet.

Tunelul se remarcă prin caracteristici cu adevărat impresionante. În cel mai adânc punct, acesta va ajunge la 392 de metri sub nivelul mării. O astfel de inginerie extremă este necesară din cauza fiordurilor, care coboară până la 400 de metri sub nivelul mării. Prin comparație, Canalul Mânecii are o adâncime medie de aproximativ 60 de metri.

De ce a fost nevoie de un astfel de tunel pe coasta de vest a Norvegiei

Șoseaua E39 se întinde pe o distanță de 1.100 de kilometri, de la Trondheim, în nord, până la Kristiansand, în sud. În prezent, pentru a parcurge întregul traseu, șoferii trebuie să utilizeze nouă feriboturi diferite, un număr mai mare decât pe oricare alt drum din Europa. Călătoria durează aproximativ 21 de ore.

Parcurgerea acestui drum dificil a reprezentat, multă vreme, o provocare. Când a fost stabilită prima rută poștală de-a lungul acestei coaste, în anul 1647, responsabilul poștal Henrik Morian era nevoit să traverseze fiordurile deschise vâslind, pentru ca apoi să urce 1.500 de metri pe malul opus. Zăpada și gheața făceau adesea ca porțiuni întregi ale traseului să devină impracticabile, relatează B1M.

Tunelul va avea un nod rutier și multe galerii de evacuare

Noul tunel va transforma unele dintre cele mai dificile segmente într-o traversare relativ simplă. Proiectul include construirea unui nod rutier în interiorul tunelului, pentru ieșirea spre Kvitsøy. Nodul, care cuprinde un sens giratoriu subteran, este situat la o adâncime de 250 de metri sub nivelul mării.

Din cauza adâncimii și lungimii extreme ale tunelului, precum și a pantei de 7%, care sporește riscul de supraîncălzire a motoarelor, incendiul reprezintă un pericol major. Galeriile de evacuare de urgență vor fi amplasate la distanțe mai mici decât prevăd standardele obișnuite: la fiecare 250 de metri, față de distanța tipică de 330 de metri. În cazul izbucnirii unui incendiu, acest lucru va permite șoferilor să iasă în siguranță din galeria plină de fum și să ajungă, în doar câteva minute, în tunelul paralel, care este curat și izolat structural.

Cel mai plictisitor tunel

O altă problemă potențială este plictiseala. În interiorul tunelului va fi implementat un proiect artistic menit să prevină monotonia, să atenueze anxietatea specifică spațiilor subterane și să faciliteze orientarea. În plus, elementele decorative vor contribui la deschiderea spațiului din tunel, iar utilizarea unui sistem de iluminat dinamic va permite crearea unor soluții adaptabile.

Tunelul recordurilor

După un început ratat în 2018, lucrările au demarat la sfârșitul anului 2021. Proiectul urmează să fie finalizat în 2033, având un cost de aproximativ 25 de miliarde de coroane norvegiene.

Conform planului, obiectivul va stabili mai multe recorduri mondiale. Va fi cel mai lung tunel rutier subacvatic din lume pentru trafic obișnuit (aproximativ 27 km) și cel mai lung tunel rutier cu patru benzi din lume. De asemenea, la final va fi cel mai adânc tunel rutier cu patru benzi din lume (-392 m) și va avea cel mai adânc nod rutier din lume (-200 m).