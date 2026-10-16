Dezastru ecologic în inima Turciei. Seceta și agricultura sufocă unul dintre cele mai sărate lacuri ale lumii

Nivelul apei a coborât atât de mult încât vizitatorii pot merge pe întinderile de sare care în trecut erau acoperite de apă. Situat în centrul Anatoliei, la aproximativ 150 de kilometri sud de Ankara, Tuz Gölü este un lac puțin adânc, cunoscut atât pentru peisajul său, cât și pentru importanța ecologică, potrivit France 24.

Lacul a secat aproape complet în timpul verii

În mod normal, adâncimea lacului este de numai aproximativ 50 de centimetri, ceea ce îl face deosebit de vulnerabil la perioadele cu precipitații reduse.

Regiunea în care se află Tuz Gölü se confruntă deja cu un stres hidric pronunțat și primește cantități reduse de precipitații. În timpul verii, lacul a ajuns aproape să sece complet. Pasted text

Problema nu este provocată exclusiv de condițiile meteorologice. Utilizarea intensivă a apelor subterane pentru agricultură în bazinul Konya amplifică efectele secetei și reduce cantitatea de apă care poate alimenta lacul.

Un studiu realizat în urmă cu doi ani de cercetători de la Middle East Technical University din Ankara a indicat că numai 3% din precipitațiile care cad în întregul bazin ajung efectiv în Tuz Gölü.

Flamingii, printre primele victime ale crizei

Reducerea cantității de apă reprezintă o amenințare directă și pentru fauna din zonă. Tuz Gölü este cel mai important loc de reproducere pentru flamingi din Turcia și unul dintre principalele lor teritorii de cuibărit din regiune.

Există deja precedente dramatice. În urmă cu cinci ani, deficitul de apă a dus la creșterea salinității, iar aproximativ 1.000 de pui de flamingo au murit, potrivit Ministerului turc al Agriculturii. Cantitatea de apă disponibilă nu fusese suficientă pentru supraviețuirea păsărilor tinere.

În perioadele în care condițiile o permit, sute de flamingi continuă să se hrănească în apele lacului, iar stolurile au devenit una dintre imaginile reprezentative ale zonei.

Criza amenință și producția de sare

Dispariția apei poate avea însă consecințe care depășesc ecosistemul. Tuz Gölü reprezintă principala sursă de sare a Turciei și furnizează aproximativ două treimi din producția anuală a țării.

Exploatarea sării asigură, totodată, locuri de muncă pentru comunitățile din regiune. Utilaje grele operează pe întinderile saline, de unde materia primă este transportată către unități de procesare și rafinare, înainte de a fi comercializată pe piața turcă sau exportată.

În același timp, peisajul neobișnuit al lacului atrage turiști care vin să fotografieze suprafața întinsă de sare și reflexiile create de apele puțin adânci, în special la apus.

Tocmai această combinație dintre valoarea ecologică, turistică și economică face ca declinul Tuz Gölü să fie unul dintre cele mai vizibile semnale ale presiunii tot mai mari exercitate de deficitul de apă asupra centrului Turciei.