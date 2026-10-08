Temperaturi record în următoarele luni. El Niño se intensifică și aduce vreme extremă

Fenomenul El Niño va atinge punctul maxim în decembrie, iar efectele sale asupra temperaturilor și precipitațiilor ar putea persista până în februarie 2027. Apele din zona tropicală a Oceanului Pacific sunt prognozate să ajungă la valori fără precedent în ultimele trei luni ale anului.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat joi că temperaturile de la suprafața oceanului ar putea atinge niveluri record în perioada octombrie-decembrie 2026.

El Niño influențează vremea la nivel mondial, modificând temperaturile și distribuția precipitațiilor, fiind un fenomen climatic natural, caracterizat prin încălzirea apelor de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific, în apropierea Ecuatorului.

Record de temperatură care ar putea depăși cu mult valorile din 2015-2016

Datele OMM arată că temperatura apelor dintr-o regiune de referință a Pacificului a crescut de la 1,6°C peste valorile normale în iunie la 2,5°C peste medie în august.

Pentru perioada octombrie-decembrie, specialiștii estimează o diferență de aproximativ 3,7°C, cu un maxim în decembrie. Această valoare ar depăși recordul anterior, de 2,6°C, înregistrat între noiembrie 2015 și ianuarie 2016.

„El Niño este bine instalat și se intensifică rapid. Prognozele OMM indică o probabilitate de aproape 100% ca fenomenul să persiste până în februarie 2027, ceea ce ar putea face din actualul episod unul dintre cele mai puternice înregistrate cel puțin din 1950”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general al organizației.

Estimarea se bazează pe date analizate de 13 centre meteorologice naționale și internaționale, care utilizează informații colectate prin sateliți, balize oceanografice și instrumente de măsurare atmosferică.

El Niño poate provoca temperaturi extreme

Fenomenul nu produce căldură suplimentară, ci eliberează o parte din căldura deja acumulată în ocean. Deoarece oceanele sunt mai calde decât în trecut, efectele pot fi mai puternice.

„Oceanul din care provine această căldură este cel mai cald pe care l-am observat vreodată. Există pur și simplu mai multă căldură disponibilă pentru a fi eliberată”, au explicat specialiștii OMM.

Potrivit acestora, august 2026 a fost cea mai caldă lună august înregistrată vreodată, iar temperatura globală a suprafeței oceanelor a atins un nou maxim.

Pentru ultimele trei luni ale anului, meteorologii estimează temperaturi peste valorile obișnuite în regiuni întinse ale globului. Aceasta nu înseamnă că fiecare zi va fi neobișnuit de caldă, ci că probabilitatea unor episoade de căldură extremă va fi mai ridicată.

Regiuni amenințate de secetă și inundații

Prognozele indică modificări importante ale precipitațiilor, cu efecte diferite de la o regiune la alta.

Ploile peste valorile normale sunt mai probabile în estul și centrul Pacificului tropical, în estul Africii, în anumite regiuni din Asia Centrală și de Est, în părți ale Americii de Nord și în sud-estul Americii de Sud.

În schimb, condiții mai secetoase sunt anticipate în India și în alte regiuni ale subcontinentului indian, în sudul Americii Centrale, în anumite zone din Caraibe și în nord-vestul Americii de Sud.

Aceste schimbări pot afecta agricultura, resursele de apă și activitățile economice, crescând riscul de pierderi provocate de secetă sau inundații.

Cum influențează El Niño vremea în Europa

El Niño poate influența indirect și vremea din Europa, însă efectele sale sunt mai greu de anticipat decât în regiunile apropiate Oceanului Pacific.

OMM, vocea autorizată a sistemului Națiunilor Unite în domeniul vremii, climei și apei, precizează că intensitatea fenomenului nu determină automat cât de puternice vor fi efectele într-o anumită țară. Temperaturile și precipitațiile depind și de alți factori climatici, inclusiv de condițiile din Oceanul Atlantic.