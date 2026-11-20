Vântul puternic a afectat, vineri dimineață, rețelele de distribuție a energiei electrice din mai multe județe ale țării. Ministerul Energiei monitorizează situația împreună cu operatorii de distribuție, ale căror echipe intervin pentru remedierea avariilor și reluarea alimentării.

La ora 08:00, în rețelele Distribuție Energie Electrică România, Distribuție Oltenia și Delgaz Grid, 66.350 de consumatori erau fără energie electrică. În următoarele două ore, echipele au restabilit alimentarea pentru cel puțin 22.150 dintre aceștia.

La ora 10:00, în rețelele celor trei operatori mai erau afectați 44.200 de consumatori. În zona Banat, Rețele Electrice România a raportat întreruperi care afectau alți 7.714 consumatori din 28 de localități din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

Operatorul a mobilizat 79 de echipe în cele patru județe, unde erau afectate 24 de linii de medie tensiune și 117 posturi de transformare. Trei linii electrice de 110 kV au fost retrase temporar din exploatare pentru reparații.

În total, la ora 10:00, 230 de echipe interveneau pentru reluarea alimentării celor 51.914 consumatori afectați din 182 de localități.

Peste 22.700 de consumatori au fost realimentați în două ore

Până la ora 12:00, echipele au restabilit alimentarea pentru încă cel puțin 22.722 de consumatori. Intervențiile continuă în 145 de localități, unde 29.192 de consumatori așteaptă reluarea alimentării cu energie electrică.

Ministerul Energiei rămâne în contact permanent cu operatorii de distribuție și urmărește evoluția lucrărilor până la realimentarea ultimului consumator, cu obiectivul ca toți cei afectați să aibă din nou energie electrică până vineri seară.

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru vineri, între orele 10:00 și 15:00, avertizări de cod galben și portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 140 km/h la altitudini mari.